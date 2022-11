Noroestão recebe Copa Paranavaí de Basquetebol

Com a presença de um bom público, foi realizada no último fim de semana a Copa Paranavaí de Basquetebol. O torneio contou com a participação de equipes das cidades de Paranavaí, Terra Rica, Cianorte e Loanda. A competição homenageou um dos maiores ícones do basquete de Paranavaí, o professor Manoel de Lima.

O evento também serviu como teste para o ginásio Noroestão, que passou por algumas reformas e haverá uma nova etapa no início do próximo ano que vai contemplar a cobertura e iluminação.

“O Noroestão foi inaugurado em dezembro de 1972 e, de lá para cá, várias reformas foram realizadas para torná-lo funcional. Por se tratar de uma estrutura muito grande, com engenharia de muitas décadas atrás, o ginásio vem sendo contemplado com reformas pontuais para colocá-lo em condições de receber grandes eventos”, afirma o secretário de Esportes e Lazer, Rafael Octaviano de Souza.

O ginásio vem sendo utilizado para treinamentos diários nas modalidades de voleibol, basquetebol, artes marciais e ginástica rítmica. “A ideia é de que após essa última etapa de reforma o local esteja apto para abrigar grandes eventos. Para 2023, projeta-se a instalação de 1.500 cadeiras, tornando o ginásio ainda mais confortável para o público”, completa Rafael.

Classificação final do torneio:

1º) Terra Rica

2º) Paranavaí

3º) Cianorte

4º) Loanda

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí