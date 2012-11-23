Paranavaí abre os Jogos Infantis 2026 com participação de 19 escolas municipais

A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seduc), com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel), realizará, no próximo dia 10 de agosto, a abertura oficial dos Jogos Infantis municipais com o lema "Juntos por Paranavaí". A cerimônia acontecerá às 14h, no Centro Esportivo do Sesc Paranavaí, e marca o início de uma semana dedicada ao esporte escolar, reunindo estudantes de 19 escolas municipais.

As competições serão disputadas entre os dias 10 e 14 de agosto, no Centro Esportivo do Sesc Paranavaí, com as modalidades coletivas. Já nos dias 20 e 21 de agosto, será realizada a competição de Atletismo, na Pista de Atletismo da Unespar, encerrando a programação dos jogos.

Durante o evento, os estudantes terão a oportunidade de representar suas escolas, desenvolver habilidades esportivas e vivenciar valores como respeito às regras, espírito de equipe, amizade, disciplina e superação. A competição também irá proporcionar um ambiente de convivência saudável, fortalecendo os laços entre alunos, professores e a comunidade escolar.

A secretária municipal de Educação, Wanessa Durante, destacou que os Jogos Infantis vão além da competição esportiva e representam uma importante ferramenta de formação cidadã.

"Mais do que disputar medalhas, nossas crianças aprendem sobre respeito, cooperação, disciplina e trabalho em equipe. É uma experiência que contribui para o desenvolvimento integral dos estudantes e fortalece a união entre as escolas da nossa rede municipal", disse a secretária.

O prefeito de Paranavaí, Maurício Gehlen, ressaltou que a Administração Municipal tem investido continuamente em ações que incentivam o esporte e a educação como instrumentos de transformação social.

"Os Jogos Infantis reforça valores como respeito, solidariedade, convivência e espírito esportivo, incentivando as crianças a adotarem hábitos saudáveis e a descobrirem, por meio do esporte, novas oportunidades de crescimento pessoal e social", afirmou o prefeito.

Nesta edição, os estudantes disputarão as modalidades de Revezamento de Travesseirinho, Bola Queimada, Cabo de Guerra e Atletismo, em provas adaptadas às diferentes faixas etárias.

Os Jogos Infantis de Paranavaí contam com o apoio do Sesc Paranavaí, da Unespar, por meio dos Departamentos de Educação Física e Enfermagem, parceiros que contribuem para a organização, a estrutura e a segurança do evento.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí