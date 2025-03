Paranavaí pode sediar etapa do Campeonato Paranaense de Motocross em 2025

Representantes da Federação Paranaense de Motociclismo (FPRM) estiveram no gabinete municipal junto com os secretários Rafael Torrente (Cultura) e Jane Nunes (Esporte e Lazer). Durante a reunião com o prefeito Mauricio Gehlen, foi apresentada a proposta de trazer o Campeonato Paranaense de Motocross para Paranavaí em 2025.

Gilberto Rosa, presidente da FPRM, destacou que o Campeonato Paranaense de Motocross é a maior competição da modalidade no Brasil. O evento reúne pilotos de diversas categorias — desde iniciantes até profissionais — para disputar provas em pistas preparadas com obstáculos, como saltos, curvas fechadas e terrenos variados, testando a habilidade, resistência e velocidade dos participantes.

O prefeito Mauricio Gehlen aprovou a ideia e ressaltou o impacto positivo do evento para a cidade. “A competição colocará Paranavaí na rota do turismo esportivo, trazendo pessoas de várias regiões para prestigiar o motocross. Sem contar que isso mexe com a economia local. Todos que participam do evento vão comer nos estabelecimentos da cidade, se hospedar nos hotéis, enfim, movimenta de forma muito positiva”, afirmou.

A secretária Jane estuda a melhor data para a realização do evento. A previsão é que ele aconteça no segundo semestre de 2025, com o local sendo definido nas próximas semanas.

Programação - Eduardo Brunholi Xavier, representante da federação e um dos organizadores do evento, explicou como será a programação:

Quinta-feira: chegada dos pilotos;

Sexta-feira: montagem da estrutura do evento;

Sábado: treinos e duas corridas;

Domingo: tomadas de tempo (volta mais rápida para definição do grid de largada) e diversas corridas entre 10h e 17h30.

As corridas - As categorias serão divididas por cilindrada das motos, idade dos pilotos e nível de experiência. Entre elas estão MX1, MX2, MX4, MXF (feminino), entre outras.

O campeonato é organizado pela Federação Paranaense de Motociclismo (FPRM) e conta com várias etapas ao longo do ano, passando por diferentes cidades do Paraná.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí