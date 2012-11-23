Paranavaí recebe etapas do Campeonato Paranaense de Motocross e Vôlei de Praia

Postar no X
Paranavaí vai sediar grandes disputas esportivas neste fim de semana. A cidade recebe a 4ª Etapa do Campeonato Paranaense de Motocross, que acontece no Parque de Exposições. Os pilotos e organizadores já estão no município e, nesta sexta-feira (22/8), termina a montagem da estrutura para a competição.
O evento é organizado pela Federação Paranaense de Motociclismo (FPRM), em parceria com a Prefeitura de Paranavaí e o Governo do Estado, por meio dos Jogos de Aventura e Natureza.
No sábado (23), a programação conta com treinos pela manhã e duas corridas. Já no domingo (24), acontecem as tomadas de tempo, que definem o grid de largada, e várias provas entre 10h e 17h30.
As categorias serão divididas por cilindrada das motos, idade dos pilotos e nível de experiência, incluindo classes como MX1, MX2, MX4 e MXF (feminino), entre outras.
VÔLEI DE PRAIA - Paralelamente, a cidade também sedia a 4ª Etapa do Campeonato Paranaense de Vôlei de Praia, que começou na quinta-feira (21) e segue até domingo (24), na Arena PraMar. A competição reúne atletas das categorias sub-17 ao sub-20 e adultos, também dentro da programação dos Jogos de Aventura e Natureza. Os jogos acontecem a partir das 8h.
PROGRAMAÇÃO - Na próxima semana, os Jogos seguem com diversas atrações esportivas e culturais no município. Confira:
Oficina de Rugby: de quinta (28) a sábado (30), às 9h, no gramado do Ginásio Noroestão.
Balonismo: sábado (30), às 14h, no Parque Ouro Branco.
Handebol de Areia: sábado (30) e domingo (31), a partir das 8h, na quadra de areia do Ginásio Noroestão.
Corrida Maluca e Caiaque Maluco: sábado (30) e domingo (31), a partir das 9h, no Parque Ouro Branco.
MotorShow: sábado (30), às 18h, no Parque Ouro Branco.
Apresentação de Wheeling: domingo (31), às 18h, no Parque Ouro Branco.
Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí