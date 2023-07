Paranavaí termina em 3º lugar na Copa Paraná de Vôlei Misto de Surdos

O município de Paranavaí foi sede no último final de semana da Copa Paraná de Vôlei Misto de Surdos. O evento foi realizado pela Federação de Surdos do Paraná em uma parceria com a Prefeitura de Paranavaí, através da Secretaria de Esportes e Lazer.

A disputa contou com representantes de seis cidades: Paranavaí, Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu e São José dos Pinhais. A equipe de Londrina se sagrou campeã ao bater o time de Foz do Iguaçu na final. O time de Paranavaí terminou a disputa na 3ª colocação.

O campeonato tem como principais objetivos incentivar a prática da modalidade de vôlei, encontrar novos talentos e também selecionar surdoatletas da modalidade para representar o estado do Paraná em competições.

“Foi uma experiência muito legal ver uma competição inclusiva como essa em Paranavaí. Parabenizamos a federação e todos os atletas que participaram do evento que foi, sem dúvidas, muito marcante para todos”, disse o secretário de Esportes e Lazer de Paranavaí, Rafael Octaviano.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí