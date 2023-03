Paranavaí vai realizar Jogos Escolares no próximo mês

O município de Paranavaí, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, e com o apoio do Núcleo Regional de Educação, vai realizar no próximo mês os Jogos Escolares Municipais. Com início no dia 4 de abril, serão disputadas as modalidades de futsal, basquete, handebol e vôlei.

Essa será a maior competição no âmbito escolar da cidade e terá início no dia 4 de abril (terça-feira), às 19h30, no Ginásio Noroestão, com um desfile de atletas, juramento e ato solene. As disputas começam no dia 5, com jogos no Ginásio Noroestão e Lacerda Braga, com as finais programadas para o dia 16/4.

“O evento marcará a volta de atividades abertas ao Ginásio Noroestão, já que o mesmo está sendo utilizado de forma fechada ao público. Até o momento, há apenas a utilização para treinamentos de seleções municipais que representarão Paranavaí nos jogos oficiais do Estado do Paraná”, afirma o secretário de Esportes e Lazer, Rafael Octaviano.

Participarão deste evento as escolas de nível fundamental e médio de Paranavaí. Esta etapa servirá como classificatória para fase regional. As categorias serão divididas entre A (15 a 17 anos) e B (12 a 14 anos), ambos com times masculino e feminino. Pela primeira vez, modalidades inclusivas de características recreativas serão disputadas. São elas: bola queimada, cabo de guerra, dama, xadrez, badminton, beach tênis, futevôlei, triathlon em equipes e quiz do esporte.

“A expectativa de participação gira em torno de 50 equipes, chegando ao número de mil alunos/atletas. Outro ponto a se destacar, com base na última edição, é um público aproximado de 600 jovens, adolescentes e familiares diariamente nos recintos de disputas”, completa o secretário.

