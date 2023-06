Paranavaí vai sediar 2ª etapa do Circuito Paranaense de Badminton

O município de Paranavaí será a sede da 2ª etapa do Circuito Paranaense de Badminton. O campeonato vai acontecer entre os dias 8 e 11 de junho com jogos no Ginásio Lacerda Braga. Os atletas inscritos no torneio possuem entre 9 e 72 anos de idade.

As cidades que serão representadas no torneio são: Paranavaí, Maringá, Londrina, Apucarana, Toledo, Marechal Cândido Rondon, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Matelândia, Chopinzinho, Curitiba e Palotina.

“Teremos disputas de grande nível técnico durante quatro dias. Serão mais de 500 jogos para movimentar o feriado prolongado em Paranavaí. Convidamos toda a comunidade para prestigiar e até conhecer uma modalidade de fácil entendimento e agradável de jogar. Será uma ótima experiência”, disse o secretário de Esportes e Lazer, Rafael Octaviano.

Para a organização e realização do campeonato há a participação da Prefeitura de Paranavaí, através da Secretaria de Esportes e Lazer, Associação de Esportes de Raquetes de Paranavaí e Federação Paranaense de Badminton.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí