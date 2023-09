Paranavaí vai sediar evento de paraquedismo

Paranavaí será a capital do paraquedismo paranaense entre os dias 21 a 24 de setembro. O evento de paraquedismo será válido pelos Jogos de Aventura e Natureza e será realizado pelo governo do Estado do Paraná, no Aeroporto Municipal.

A expectativa é contar com pelo menos 20 paraquedistas que estão entre os melhores do Estado, principalmente de Londrina, Foz do Iguaçu e Curitiba. O município de Paranavaí também terá sua representação. As atrações começarão nos seguintes horários: dia 21 às 12h; dia 22 às 11h; dias 23 e 24 às 9h. O término de cada dia acontecerá com o pôr do sol.

A Federação Paranaense de Paraquedismo é quem organiza todo evento e já disponibilizou alguns saltos duplos para população de Paranavaí. Segundo o presidente da federação, Fabrício Macoto, “a organização busca uma mescla entre os atletas de alto rendimento e o público leigo local. Por ser uma novidade na cidade, acredita-se que haverá um grande público no local para conhecer o esporte”.

Serão mais de 10 mil reais em premiação aos atletas, com um sorteio de um paraquedas aos participantes. Quem tiver interesse em realizar o salto duplo deve entrar em contato com a Federação Paranaense de Paraquedismo pelo telefone (44) 99912-2727.

Através do apoio da Prefeitura de Paranavaí, durante o evento haverá shows, food trucks e brinquedos infantis nas proximidades do Aeroporto Municipal para entreter ainda mais a população.

Município abre inscrições para Praça de Alimentação do campeonato de paraquedismo

Para este evento, estão abertas as inscrições para os interessados na Praça de Alimentação do campeonato de paraquedismo (apenas dias 22 a 24). As inscrições podem ser feitas através deste link: https://forms.gle/CfBpr8Gr5w73bqqn8.

Toda as informações estão disponíveis no Edital de Chamamento Público, no site da prefeitura.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí