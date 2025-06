Prefeitura de Paranavaí abre inscrições para a 4ª Corrida Maluca e lança competição inédita de caiaques recicláveis

A adrenalina e a criatividade vão tomar conta de Paranavaí mais uma vez. Nos dias 30 e 31 de agosto, o município realizará a 4ª edição da Corrida Maluca, evento que já se tornou tradição e sucesso de público na cidade. A grande novidade deste ano é a estreia do Caiaque Maluco, uma competição aquática com embarcações construídas a partir de materiais recicláveis.

A iniciativa é coordenada pela Prefeitura de Paranavaí, com envolvimento direto das secretarias de Comunicação Social, Esportes e Lazer, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Meio Ambiente, Agricultura, Fundação Cultural e Diretoria de Trânsito, além do apoio de outras pastas da administração municipal.

Corrida Maluca - Inspirada em eventos realizados em diversos países, a Corrida Maluca reúne equipes que constroem seus próprios carrinhos, geralmente criativos e inusitados, para descer a Rua Santa Catarina, no Jardim Ouro Branco, em alta velocidade.

As inscrições estão abertas até o dia 30 de junho, podendo ser encerradas antes do prazo caso o número de equipes inscritas atinja o limite previsto pela organização. Para participar, os interessados devem preencher o formulário disponível neste link: https://forms.gle/ZT9B6zy3vp519rLQ9

Após o término das inscrições, será realizada uma reunião obrigatória de alinhamento, com a presença mínima de um representante por equipe.

Caiaque Maluco - A prova aquática, inédita em Paranavaí, será uma competição de velocidade entre caiaques confeccionados total ou parcialmente com materiais recicláveis. Os competidores se enfrentarão em baterias eliminatórias até a grande final, que coroará o campeão da edição inaugural.

As inscrições para o Caiaque Maluco seguem o mesmo prazo e regras da Corrida Maluca, com encerramento previsto para 30 de junho, podendo ser antecipado conforme a demanda. Os interessados devem se inscrever por meio do link: https://forms.gle/8fD1Fpgz7MbgXm2D7

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí