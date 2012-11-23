Prefeitura de Paranavaí promove 4º Torneio de Pesca Esportiva no Parque do Ouro Branco

Postar no X
A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, promoverá no dia 22 de março o 4º Torneio de Pesca Esportiva. O evento será realizado no lago do Parque do Ouro Branco, a partir das 8h.
As inscrições estarão abertas de 27 de fevereiro a 13 de março. Os interessados deverão se inscrever presencialmente na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, localizada na Rua Irati, nº 980, no Jardim Ouro Branco.
O número de vagas será limitado, e a participação será confirmada mediante a doação de ração para cães ou gatos. As doações serão destinadas a ONGs e protetores independentes do município.
O torneio tem como proposta incentivar o lazer, a integração social, a prática responsável da pesca esportiva e a conscientização ambiental, além de contribuir para o controle populacional.
A competição será disputada na modalidade individual, com categorias definidas por faixa etária e gênero. Haverá premiação para os três primeiros colocados de cada categoria, considerando o peixe mais pesado.
Confira as regras:
- Infantil/Juvenil (8 a 16 anos): 20 vagas
- Feminino: 50 vagas
- Masculino: 50 vagas
- Permitido o uso de vara simples ou molinete/carretilha;
- Os participantes deverão levar seu próprio equipamento, incluindo sambura (cesto de pesca);
- É proibido o uso de redes, tarrafas ou equipamentos de captura em massa;
- Cada participante poderá levar até 4 kg de tilápia ou pacu e/ou um exemplar para casa;
- As demais espécies deverão ser devolvidas ao lago;
- A pesca será permitida somente na área delimitada pela organização;
- Menores de 16 anos deverão estar acompanhados por um responsável;
Premiação: Os três primeiros colocados de cada categoria receberão troféus.
Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí