Prefeitura de Paranavaí promove 4º Torneio de Pesca Esportiva no Parque do Ouro Branco

A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, promoverá no dia 22 de março o 4º Torneio de Pesca Esportiva. O evento será realizado no lago do Parque do Ouro Branco, a partir das 8h.

As inscrições estarão abertas de 27 de fevereiro a 13 de março. Os interessados deverão se inscrever presencialmente na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, localizada na Rua Irati, nº 980, no Jardim Ouro Branco.

O número de vagas será limitado, e a participação será confirmada mediante a doação de ração para cães ou gatos. As doações serão destinadas a ONGs e protetores independentes do município.

O torneio tem como proposta incentivar o lazer, a integração social, a prática responsável da pesca esportiva e a conscientização ambiental, além de contribuir para o controle populacional.

A competição será disputada na modalidade individual, com categorias definidas por faixa etária e gênero. Haverá premiação para os três primeiros colocados de cada categoria, considerando o peixe mais pesado.

Confira as regras:

- Infantil/Juvenil (8 a 16 anos): 20 vagas

- Feminino: 50 vagas

- Masculino: 50 vagas

- Permitido o uso de vara simples ou molinete/carretilha;

- Os participantes deverão levar seu próprio equipamento, incluindo sambura (cesto de pesca);

- É proibido o uso de redes, tarrafas ou equipamentos de captura em massa;

- Cada participante poderá levar até 4 kg de tilápia ou pacu e/ou um exemplar para casa;

- As demais espécies deverão ser devolvidas ao lago;

- A pesca será permitida somente na área delimitada pela organização;

- Menores de 16 anos deverão estar acompanhados por um responsável;

Premiação: Os três primeiros colocados de cada categoria receberão troféus.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí