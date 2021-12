O município de Paranavaí vem tendo grandes revelações nas modalidades esportivas disputadas na areia, no Estado do Paraná, e em alguns casos até em nível internacional. Para comemorar as boas atuações de atletas formados em Paranavaí, além de mostrar à população a qualidade técnica dos atletas, haverá nesta sexta-feira (17/12) o Desafio das Estrelas de esportes na areia.

Por meio da sua Secretaria de Esportes e Lazer, o evento contará com as seguintes modalidades: futevôlei, handebol de praia e vôlei de praia. A programação foi montada da seguinte forma: futevôlei às 19h30; handebol às 20h; e vôlei às 20h30. Todos os jogos serão disputados na quadra de areia da Praça dos Pioneiros.



Município realiza Desafio das Estrelas de esportes na areia nesta sexta-feira





O jogo de futevôlei contará com a participação dos atletas Artur, Vânio, Éder e Wellington. Todos são reconhecidos pela comunidade esportiva da modalidade como os melhores de Paranavaí, colecionam títulos e representam Paranavaí em torneios estaduais e interestaduais.

No handebol de praia, o jogo será disputado entre uma seleção juvenil e uma seleção adulta dos praticantes do esporte em Paranavaí. A seleção juvenil é a atual campeã dos Jogos da Juventude e a adulta foi a 4ª colocada nos Jogos Abertos do Paraná.

E no vôlei de praia, uma modalidade de grandes nomes de Paranavaí no cenário nacional, haverá uma demonstração com um jogo exibição em nível nacional. Atletas de Paranavaí que disputam campeonatos nacionais e internacionais já têm presença confirmada no evento.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí