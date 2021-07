Participante do Bolsa Atleta é convocado para Paralimpíada no Japão

O município de Paranavaí vai ter um representante na Paralimpíada que será realizada entre os dias 24 de agosto e 5 de setembro, na cidade de Tóquio, no Japão. O atleta Cleiton Cezário Abrão, de 31 anos, integrante da equipe de atletismo de Paranavaí, foi convocado pelo Centro Paraolímpico Brasileiro para atuar como atleta guia. Ele foi bolsista do programa Bolsa Atleta durante um ano.

Na competição, Cleiton será responsável por guiar uma mulher na modalidade T11 (deficiência visual total) nos 1.500 metros rasos. Ele também poderá participar de uma maratona como guia de um menino nos 1.500 metros rasos.

“A convocação do Cleiton é uma alegria muito grande para todos que trabalham com esporte em Paranavaí. Ele é merecedor dessa conquista e vai representar muito bem a nossa cidade e o nosso país. Esperamos que no futuro possamos colher ainda mais resultados com a participação de atletas de Paranavaí em grandes competições”, ressaltou o secretário de Esportes e Lazer, Rafael Octaviano.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí