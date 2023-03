Paranavaí terá nova edição da Copa dos Servidores Municipais

A Prefeitura de Paranavaí está organizando mais uma edição da Copa dos Servidores Municipais de Futebol. O evento é uma oportunidade para os servidores participarem de um evento interno com competição entre secretarias. Após o sucesso da 1ª edição, em 2022, o município está organizando uma competição mais longa para este ano.

Para a disputa deste ano as regras são as seguintes:

- As datas para inscrição vão até o dia 21 de abril e devem ser feitas na Semel;

- O torneio será iniciado no dia 27 de abril;

- Novas parcerias entre secretarias para formação das equipes, não podendo repetir as mesmas da 1ª edição;

- Estagiários: no máximo 2 em quadra;

- A categoria feminina terá inscrições individuais e a formação das equipes será por sorteio. Podem se inscrever servidoras, esposas e filhas com mais de 16 anos, além das estagiárias.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí