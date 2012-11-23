Pvai Night Run 2025 será realizada em Paranavaí no dia 20 de dezembro

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel) organizará a Pvai Night Run 2025, que será realizada no dia 20 de dezembro, às 19h, na Praça dos Pioneiros. A corrida noturna de 5 km fará parte da programação do Natal Poesia e das comemorações pelos 73 anos de Paranavaí.

O percurso passará por alguns dos principais cartões-postais do município, como o Estádio Municipal Waldemiro Wagner, Praça da Xícara e a Praça do Japão.

A passagem em frente à Prefeitura contará com uma apresentação do coral do Instituto Federal do Paraná (IFPR).

A prova oferecerá premiação em dinheiro para os cinco primeiros colocados gerais nas categorias masculino e feminino.

1º lugar – R$ 2.000

2º lugar – R$ 1.500

3º lugar – R$ 1.000

4º lugar – R$ 500

5º lugar – R$ 300

Todos os participantes inscritos receberão medalha. A estrutura planejada incluirá pontos de apoio e equipes responsáveis pela segurança e pela organização durante o evento.

“A corrida Pvai Night Run vai valorizar o esporte, o lazer e o sentimento de pertencimento da população. A ideia de fazer a corrida dentro da programação do Natal Poesia é para podermos valorizar ainda mais o nosso natal, tendo uma corrida bem iluminada e cheia de energia para os corredores e espectadores”, disse a secretária Jane Nunes.

As inscrições estão disponíveis no link: https://encurtador.com.br/rxZk

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí