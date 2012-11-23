Capital da Corrida Maluca, Paranavaí realiza evento com mais de 25 mil pessoas no fim de semana

Reconhecida como a Capital da Corrida Maluca no Brasil, o município de Paranavaí reuniu, neste fim de semana, sábado (30) e domingo (31), mais de 25 mil pessoas na 4ª edição do evento. Paralelamente, também foi realizada a 1ª edição do Caiaque Maluco, uma competição aquática com embarcações construídas a partir de materiais recicláveis.

As atividades aconteceram na Rua Santa Catarina e no lago do Parque Ouro Branco. Ao longo dos dois dias, o evento atraiu um grande público, que acompanhou as disputas desde o período da manhã, com o Caiaque Maluco, até a tarde, quando ocorreu a tradicional Corrida Maluca, com 33 carrinhos competindo pela vitória. Na competição aquática, participaram quatro embarcações.

Os eventos foram promovidos em parceria com os Jogos de Aventura e Natureza, do Governo do Estado, que também trouxeram outras atrações esportivas para a cidade, como handebol de areia, motorshow e welling, além do motocross e do vôlei de areia na semana passada.

Os três primeiros colocados de cada categoria receberam troféus. Na modalidade de melhor tempo da Corrida Maluca, além dos três primeiros, o 4º e o 5º colocados também foram premiados com medalhas.

“O evento foi um sucesso. As secretarias municipais se uniram para a realização deste ano. Pela quantidade de pessoas que passaram nos dois dias, prova que foi um sucesso. É gratificante ver o empenho de cada equipe na elaboração dos carrinhos e do caiaque. Teve muita criatividade. Todos estão de parabéns. A administração municipal continuará incentivando a diversão e o espírito esportivo”, destacou o prefeito Mauricio Gehlen.

Premiações da Corrida Maluca 2025

Carrinho Show (Estética e Construção):

1º - Herança, 40 anos (Nota 28)

2º - Equipe Terceiro Turno (Nota 27)

3º - Marcha Lenta (Nota 27)

Equipe (Fantasia e Performance):

1º - A Grande Família (Nota 27)

2º - Iron Metal Arts e Caixote Store (Nota 26)

3º - Realize Arte (Nota 26)

Aclamação Popular:

1º - Velozes e Curiosos

Melhor Tempo:

1º - Equipe Monster (0:18,12)

2º - Cupim de Ferro (0:18,32)

3º - Iron Metal Arts & Caixote Story (0:18,94)

4º - Raspa Língua

5º - Japauto e Multi Ferragens

Ordem completa dos 16 primeiros colocados na categoria Melhor Tempo:

1 - Equipe Monster - 0:18,12

2 - Cupim de Ferro - 0:18,32

3 - Iron Metal Arts & Caixote Story - 0:18,94

4 - Raspa Língua - 0:19,35

5 - Japauto e Multi Ferragens - 0:19,69

6 - A Grande Família - 0:19,83

7 - Imbulância - 0:20,32

8 - Ferrugem Senai Silvio Vidal - 0:20,53

9 - Vaapty - 0:21,3

10 - Pegue o Pombo - 0:21,43

11 - Marcha Lenta - 0:21,71

12 - Comanda X - 0:21,76

13 - Semel - 0:23,32

14 - Os gordinho - 0:34,76

15 - Ladies Letais - 0:45,52

16 - Realize Arte - 0:47,6

Premiações Caiaque Maluco 2025

Velocidade:

1º - Bate Movel

2º - Japauto

3º - Monster

4º - Zé da Cavadeira

Caiaque Show:

1º - Zé da Cavadeira

2º - Monster

3º - Japauto

Aclamação Popular:

1º - Zé da Cavadeira

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí