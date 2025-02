Carnaval Pvai Alegria está com inscrições abertas para blocos de rua

A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer e da Fundação Cultural, anunciou nesta quarta-feira (5/2), via Diário Oficial, a realização do Carnaval Municipal Pvai Alegria. O evento acontecerá entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março, na Praça dos Pioneiros.

As inscrições para os blocos de rua deverão ser realizadas entre os dias 5 e 19 de fevereiro, até às 17h.

Os blocos devem ser inscritos por um responsável, exclusivamente por meio de um formulário online, disponível no site da Prefeitura de Paranavaí diretamente pelo link: https://forms.gle/KhghejEjpG3GT1S66

O Pvai Alegria tem como objetivo resgatar as raízes carnavalescas do município e a tradição do desfile dos blocos de rua, além de promover o carnaval como uma forma de expressão cultural e lazer para a cidade.

Além dos blocos, também estão previstas apresentações musicais no palco principal. A Fundação Cultural divulgará os nomes das bandas nas próximas semanas.

Resgate da Tradição - A secretária de Esporte e Lazer, Jane Nunes, destacou a importância de reviver o carnaval de Paranavaí com a participação das famílias.

“Queremos reviver o carnaval de Paranavaí da melhor forma, junto com as famílias. Em décadas passadas, o carnaval da cidade era um sucesso na Rua Manoel Ribas, com vários blocos na rua e marchinhas memoráveis. Tenho certeza de que a população vai gostar desse carnaval que estamos preparando”, afirmou.

O presidente da Fundação Cultural, Rafael Torrente, ressaltou que o Pvai Alegria também terá programação voltada para as crianças. “No domingo, dia 2, teremos uma tarde especial para a criançada, com oficinas de confecção de máscaras e outras brincadeiras lúdicas”, revelou.

Inscrição e Premiação - A participação nos blocos de rua é voluntária e não há remuneração. No entanto, haverá premiação ao final do evento.

Os primeiros colocados nas seguintes categorias serão premiados com troféus:

- Maior bloco (bloco com o maior número de componentes)

- Bloco mais animado (melhor performance)

- Originalidade

O regulamento completo do desfile pode ser acessado no link: https://drive.google.com/file/d/17ga6In5SCgqaatT4v17Pa7uZJvtPxoAd/view?u...

Dúvidas e informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (44) 3422-1516 ou pelo e-mail s.esportes@pr.gov.br.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí