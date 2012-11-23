Fundação Cultural anuncia shows do Carnaval Pvai Alegria 2026; inscrições de bloquinhos e fantasias vão até dia 12

Postar no X
A programação de shows do Carnaval Pvai Alegria 2026, organizada pela Prefeitura Municipal de Paranavaí, acontece entre os dias 14 e 16 de fevereiro, na Praça dos Pioneiros. No sábado (14), as apresentações começam às 20h; no domingo (15), às 17h; e na segunda-feira (16), às 19h.
Além dos shows, seguem abertas as inscrições para os blocos de rua, o concurso de fantasia infantil e o concurso de fantasia pet. Os interessados devem se inscrever por um responsável, exclusivamente de forma online, conforme a categoria:
Concurso de Bloco de Carnaval:
https://forms.gle/157xv1Rka8mAkrp57
Concurso de Fantasia:
https://forms.gle/LqGTYGUhu46GjAJc7
Concurso de Fantasia Pet:
https://forms.gle/uEQzeYdLoTrnjjQM7
“O Carnaval é uma grande festa popular e também um evento com potencial de geração de renda. Em parceria com a Secretaria de Fomento Econômico e Inovação, será organizada uma praça de alimentação. Além das atrações principais, haverá programação especial para as crianças, com confecção de máscaras e atividades lúdicas”, afirmou o presidente da Fundação Cultural, Rafael Torrente.
PROGRAMAÇÃO
14 de fevereiro
Show com a Banda Garrafão
15 de fevereiro
Tarde especial com recreações
Desfile Pet
Desfile de fantasias do público infantil
Concentração e entrada dos blocos
Show com o grupo Forró Mais Menino
DJ Kruger
Maks Freire e Alex
16 de fevereiro
Show com o cantor Cristovão
Lucas Muller e Gustavo
Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí