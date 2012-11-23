Praça cheia e clima familiar marcam o encerramento do Carnaval Pvai Alegria 2026

O Carnaval Pvai Alegria 2026 terminou na noite desta segunda-feira (16), após três dias de shows com artistas locais e realização dos concursos pet, infantil e dos bloquinhos. O evento reuniu famílias na Praça dos Pioneiros e também recebeu visitantes de outras cidades. De acordo com a Secretaria Municipal de Fomento Econômico e Inovação, iniciativas como essa movimentam a economia local, principalmente por meio da praça de alimentação.

“O Carnaval reforça aquilo que queremos para Paranavaí, ou seja, uma cidade que oferece oportunidades, mas também lazer e momentos de convivência para as famílias. Quando promovemos eventos organizados e seguros, estamos investindo na qualidade de vida da população e valorizando quem vive aqui”, afirmou o prefeito Mauricio Gehlen.

O presidente da Fundação Cultural, Rafael Torrente, responsável pela organização dos shows, avaliou o resultado de forma positiva. “Encerramos o Carnaval com a praça cheia todos os dias. Foi uma programação pensada para atender diferentes públicos, com música, organização e segurança. Ficamos felizes em ver as famílias participando e aproveitando cada momento”, relatou.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Jane Nunes, responsável pelos concursos, comentou sobre o envolvimento do público. “Os concursos trouxeram leveza e alegria. As crianças e os pets deram um show de criatividade, e os blocos também participaram com muita animação. Foi bonito ver tanta gente envolvida”, disse.

De acordo com a Guarda Municipal, entre 12 e 15 mil pessoas passaram pela Praça dos Pioneiros ao longo dos três dias de programação.

DEPOIMENTOS DO PÚBLICO

Juliana Carolina Brito, 32, e Adriel Santana, 31, vieram do Pará e de São Paulo, respectivamente. Há cinco anos morando em Paranavaí, participaram da festa ao lado do filho.

“Os três dias de show foram sensacionais. A programação foi animada, bem organizada e deu para aproveitar com tranquilidade. A gente se sente seguro para trazer a família”, afirmou Juliana.

Adriel também comentou sobre a cidade. “Gosto muito de Paranavaí. Estamos aqui há cinco anos e encontramos oportunidades de trabalho e qualidade de vida. Ter eventos como esse amplia as opções de lazer para quem mora aqui”, acrescentou.



Isabel Farias, 55, veio de Paraíso do Norte e acompanhou as apresentações ao lado da amiga Ana Paula, 31. “Os shows foram incríveis. Vim nos três dias porque sou fã da Banda Garrafão desde quando começaram. Foi emocionante rever o grupo e participar dessa festa”, contou.

RESULTADO DOS CONCURSOS

Concurso de Fantasia Pet

1º lugar: Savana - prêmio: kit de petisco e um banho e tosa

2º lugar: Spyk - prêmio: kit de petisco e um banho e tosa

3º lugar: empate entre Flora e Tim, ambos receberam um vale de banho e tosa

Concurso de Fantasia Infantil

Categoria 0 a 3 anos: Bernardo Cazante

Categoria 4 a 6 anos: Renato Zeponi

Categoria 7 a 12 anos: João Emanoel

Concurso dos Bloquinhos

Originalidade: Bunitos do Arenito

Número de componentes: 60+ Melhor Idade - ONG Rosivaldo Policial

Performance e animação: Matsuri na Praça

