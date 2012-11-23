Prefeitura abre inscrições para concursos do Carnaval Pvai Alegria 2026

A Prefeitura de Paranavaí vai promover, no dia 15 de fevereiro de 2026, os concursos de Bloco de Carnaval, Fantasia e Fantasia Pet, dentro da programação do Carnaval Pvai Alegria. As ações serão realizadas por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, em parceria com a Fundação Cultural.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente de forma online, conforme a categoria:

Concurso de Bloco de Carnaval:https://forms.gle/157xv1Rka8mAkrp57

Concurso de Fantasia: https://forms.gle/LqGTYGUhu46GjAJc7

Concurso de Fantasia Pet: https://forms.gle/uEQzeYdLoTrnjjQM7

INSCRIÇÃO E PREMIAÇÃO – A participação nos blocos de rua é voluntária e não há remuneração. No entanto, haverá premiação ao final do evento. Os primeiros colocados serão premiados com troféus. O regulamento completo do desfile poderá ser acessado no campo arquivos, no topo desta matéria.

Dúvidas e informações adicionais poderão ser obtidas pelo telefone (44) 3422-1516 ou pelo e-mail s.esportes@pr.gov.br.

