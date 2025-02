Pvai Alegria: Fundação Cultural divulga shows e prorroga inscrições de blocos de rua

A Fundação Cultural divulgou nesta terça-feira (18/2) a programação de shows para o Carnaval Pvai Alegria, que acontecerá entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março na Praça dos Pioneiros. As ações estão previstas para começar a partir das 19h.



Além disso, foi anunciada a prorrogação das inscrições para os blocos de rua até sexta-feira, dia 21. A Fundação Cultural também alterou o número mínimo de participantes para cinco integrantes.

Os blocos devem ser inscritos por um responsável, exclusivamente por meio de um formulário online, disponível no site da Prefeitura de Paranavaí diretamente pelo link: https://forms.gle/KhghejEjpG3GT1S66



O presidente da Fundação Cultural, Rafael Torrente, destacou que o Pvai Alegria tem como principal objetivo reunir as famílias para festejar e prestigiar a programação artística.



“O Carnaval é uma grande festa popular e também é um evento com grande potencial de geração de renda, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico será organizado uma praça de alimentação. Sabemos que um evento como esse movimenta a economia no município No domingo, também teremos uma programação especial para as crianças, com festival de bolha de sabão, confecção de máscaras e outras brincadeiras lúdicas”, afirmou.



Programação

28 de fevereiro (sexta-feira)

19h – Concentração dos blocos

19h30 – Show com o cantor Cristovão e banda



1º de março (sábado)

19h – Concentração dos blocos e DJ Nando Najaay

20h – Show com o grupo de pagode Semse



2 de março (domingo)

17h – Tarde especial para as crianças

18h – Concentração dos blocos e apresentação dos DJs Rizatto e Sono

19h – Show com a banda Herança

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí