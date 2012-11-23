Cine Sesi leva 'DivertidaMente 2' para a Praça dos Pioneiros

O SESI Cultura Paraná, em parceria com a Prefeitura de Paranavaí, por meio da Fundação Cultural, realiza no dia 17 de setembro (quarta-feira), às 19h30, a exibição gratuita do filme “DivertidaMente 2”, na Praça dos Pioneiros, no Centro da cidade.

A ação faz parte do projeto Cine Sesi, que leva cinema de qualidade e de forma acessível a comunidades de todo o estado, promovendo cultura, lazer e integração entre famílias e trabalhadores da indústria.

SOBRE O FILME - “DivertidaMente 2” é a continuação da premiada animação da Disney Pixar que conquistou milhões de espectadores em todo o mundo. A trama acompanha Riley, agora adolescente, enfrentando as transformações da puberdade. Ao lado das emoções já conhecidas – Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojinho – surgem novos sentimentos, como Ansiedade, Inveja, Tédio e Vergonha, que chegam para agitar ainda mais a mente da protagonista.

Divertido, emocionante e cheio de reflexões sobre o autoconhecimento e as mudanças da vida, o filme é indicado para todas as idades e traz mensagens importantes sobre saúde emocional e convivência.

O evento é gratuito e aberto ao público, oferecendo uma experiência cultural ao ar livre para toda a família.

Serviço:

Exibição do filme “DivertidaMente 2”

Local: Praça dos Pioneiros – Centro – Paranavaí/PR

Data: 17 de setembro de 2025 (quarta-feira)

Horário: 19h30

Entrada gratuita

Classificação: Livre

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí