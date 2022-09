Nesta sexta tem "Cinema ao ar livre" na Praça do Teatro

Nesta sexta-feira, dia 23 de setembro, tem “Cinema ao ar livre”, a partir das 20h, na Praça Rodrigo Ayres de Oliveira (Praça do Teatro). Um projeto do SESC Paraná em parceria com a Fundação Cultural de Paranavaí, a exibição de curtas metragens faz parte da Mostra Itinerante de Cinema. Os filmes de curta duração são de classificação Livre e a exibição é aberta gratuitamente para todas as idades.

A exibição desta sexta-feira (23) será com Curtas Charles Chaplin, com os filmes “Dia de Estreia” (8 minutos); “Carlitos e o Relógio” (10 minutos); “Carlitos Repórter” (9 minutos); e “Carlitos no Hotel” (11 minutos).

E no dia 12 de outubro Paranavaí receberá novamente uma exibição gratuita da Mostra Itinerante de Cinema, quando será exibido o filme “O Grilo Feliz e os Insetos Gigantes” (84 minutos). Neste dia, a apresentação será no Parque Ouro Branco, às 19h30, para finalizar a programação do Festival Dia das Crianças.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí