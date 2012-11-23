Circuito Cultural Sesi leva espetáculo 'Histórias de Pescador! Ih Contei!' à Praça dos Pioneiros

A 3ª etapa do Circuito Cultural Sesi 2026 acontece amanhã, terça-feira (26), às 19h30, na Praça dos Pioneiros. A atração da vez é o espetáculo “Histórias de Pescador! Ih Contei!”, apresentado por Leandro Pedro e Helton Pinheiro. A apresentação é gratuita e tem classificação livre, sendo destinada a toda a família.

O Circuito Cultural Sesi é uma realização do Sesi Cultura em parceria com a Fundação Cultural de Paranavaí e visa promover a difusão da arte e valorizar a diversidade cultural paranaense, oferecendo ao público uma programação variada com música, teatro, oficinas e contações de histórias.

SOBRE O ESPETÁCULO

Sinopse: Narrativas que nascem da água, atravessam gerações e seguem vivas na memória popular, o espetáculo convida o público a mergulhar em um universo onde lendas, causos e personagens misteriosos emergem das profundezas dos rios e mares brasileiros.

A encenação combina contação de histórias, manipulação de bonecos e recursos cênicos que aumentam a experiência narrativa, criando um ambiente que transita entre o humor, o encantamento e a tradição oral. A proposta valoriza a oralidade como patrimônio cultural e aproxima diferentes gerações em torno da escuta.

Ao percorrer cidades como Ibiporã, Cornélio Procópio, Joaquim Távora, Paranavaí, Paraíso do Norte e Campo Mourão, o espetáculo transforma espaços locais em pontos de encontro entre artistas e comunidade, promovendo acesso gratuito à cultura e fortalecendo a circulação artística no interior do estado.

SERVIÇO

Histórias de Pescador! Ih Contei!

Com Leandro Pedro e Helton Pinheiro

Classificação: Livre

Duração: 40 minutos

Data: 26 de maio de 2026

Horário: 19h30

Classificação: Livre

Entrada: Gratuita

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí