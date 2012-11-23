1º Baile Tropical celebra o Mês do Idoso com música e dança no Centro de Eventos

A Prefeitura de Paranavaí, por meio das Secretarias Municipais de Saúde, Esportes e Lazer, Assistência Social e da Fundação Cultural, promove na próxima quinta-feira (16) o 1º Baile Tropical do Programa Saúde do Idoso, a partir das 15h, no Centro de Eventos Armando Trindade Fonseca.

A atividade faz parte das comemorações pelo Dia Internacional da Pessoa Idosa e Dia Nacional do Idoso, celebrados no último dia 1º de outubro. O baile será um momento de confraternização, alegria e valorização da terceira idade, com música ao vivo da banda Maks Freire e Alex, além de mesa de frutas, pipoca, suco e refrigerante.

Para deixar o evento ainda mais animado, os participantes poderão entrar no clima tropical com trajes coloridos.

