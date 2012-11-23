24ª Semana Nacional de Museus começa na próxima segunda-feira, em Paranavaí

A 24ª Semana Nacional de Museus começará na próxima segunda-feira (18), em Paranavaí. Com o tema "Museus unindo um mundo dividido", os apreciadores da cultura poderão participar de atividades gratuitas no Museu Histórico, Antropológico e Etnográfico de Paranavaí Toshikazu Takahashi.

Promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), a programação contará com visita mediada, roda de conversa e exposição fotográfica.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

18 de maio | 19h às 20h30

Visita Mediada – “Narrativas que nos Unem”

Visita ao acervo do museu propondo reflexões sobre memória, pertencimento e participação social.

21 de maio | 19h30 às 21h

Roda de Conversa – “Quem Conta Nossas Histórias?”

Tema: Memória, resistência e participação social na construção das narrativas coletivas.

23 de maio | 15h às 18h

Exposição Fotográfica – “Imagens que Narram Histórias”

Ação realizada junto ao MovCEU durante o “Pvai aos Bairros”, no Conjunto Habitacional Flávio Ettore Giovine.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí