Cerimônia cívica abre comemorações da Semana da Pátria na quinta-feira

Depois de dois anos de cerimônias restritas por conta da pandemia de Covid-19, desta vez Paranavaí vai comemorar os 200 anos de Independência do Brasil com a participação da comunidade. A cerimônia de abertura da Semana da Pátria está marcada para a próxima quinta-feira, dia 1º de setembro, às 8h30, no pátio da Prefeitura Municipal. O ato cívico deverá contar com a presença de alunos e professores de escolas do município, Tiro de Guerra, 8º Batalhão da PM, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e representantes dos poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público.

Estão previstos pronunciamentos das autoridades, execução dos hinos Nacional e da Independência pela Orquestra de Sopros, e a chegada do fogo simbólico, que permanecerá aceso durante todo o dia em frente à Prefeitura Municipal.

Nos demais dias que compreendem a Semana da Pátria, cada entidade fica livre para realizar atividades alusivas em seus locais de trabalho. No dia 7 de setembro será realizado o tradicional Desfile Cívico na Rua Getúlio Vargas, no trecho entre as ruas Amapá e Luiz Spigolon, a partir das 8h30, terminando na Praça dos Pioneiros. A Secretaria Municipal de Educação está prevendo a participação de aproximadamente 40 instituições no desfile, entre escolas e outras entidades.

