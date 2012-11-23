Com caça ao tesouro e chegada do Coelhinho, Páscoa Mágica Pvai atrai centenas de pessoas

A abertura da Páscoa Mágica Pvai, realizada neste domingo (29), reuniu centenas de pessoas na Praça dos Pioneiros, em Paranavaí. Muitas famílias acompanharam a chegada do Coelhinho e participaram das primeiras atividades do evento.

Um dos momentos que mais chamou a atenção das crianças foi a brincadeira com um quebra-cabeça de 15 peças. A cada etapa, eram dadas pistas para que os participantes encontrassem o tesouro escondido na praça.

“As crianças correram por todos os cantos da praça para tentar encontrar as 15 pistas que completavam o quebra-cabeça. Os pais também correram atrás deles para ajudar a encontrar. Foi bem bacana porque teve o envolvimento dos pais ou responsáveis com as crianças”, explicou a secretária de Esporte e Lazer, Jane Nunes.

A noite também contou com apresentação da Orquestra Municipal de Paranavaí, que trouxe um repertório popular com grandes sucessos da música brasileira e internacional, passando por estilos como rock, sertanejo e MPB.

A programação da Páscoa Mágica Pvai segue durante a semana, sempre a partir das 18h. Além das atrações culturais, o evento conta com a Feira de Páscoa e a Casa do Coelho, espaço preparado para visitação e fotos com as crianças.

Na sexta-feira (3), não haverá atividades em razão da Sexta-feira Santa, feriado nacional. Confira a programação dos próximos dias.

Nesta segunda-feira (30), a partir das 18h, haverá gincanas organizadas pela Secretaria de Esporte e Lazer, além de um aulão de dança às 19h40.

Na terça-feira (31), às 19h30, a programação contará com atividades do MovCEU e contação de história “A Jornada do Rato”, com Lucas Valadares.

Na quarta-feira (1º), às 19h30, haverá apresentações musicais com Pedro Enrique e Jean Michel.

Na quinta-feira (2), às 19h30, o público poderá assistir ao espetáculo teatral “Recontando Esopo” e à apresentação musical com o Trio Crisálida.

Encerrando a programação, no sábado (4), às 20h, haverá show musical com o Grupo Semse.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí