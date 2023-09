Desfile Cívico Militar começa às 8h30 no dia 7 de setembro

Está confirmado para a próxima quinta-feira, dia 7 de setembro, o tradicional Desfile Cívico Militar em Paranavaí, que marca os 201 anos da Independência do Brasil. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, organizadora do evento, está prevista a participação de 38 delegações, entre escolas e outras entidades. O desfile está marcado para começar pontualmente às 8h30.

O palco com as autoridades ficará montado na Rua Edson Martins, em frente à Praça dos Pioneiros. A concentração das delegações será na Rua Luiz Spigolon. O desfile começa na esquina da Rua Luiz Spigolon com a Rua Manoel Ribas e segue contornando a Praça dos Pioneiros pela Rua Edson Martins, passando em frente ao palco e dispersando as delegações na esquina com a Rua Antônio Felipe.

Confira a ordem do Desfile Cívico de 7 de setembro em Paranavaí:

01 – 8º Batalhão de Polícia Militar

02 – Corpo de Bombeiros / SAMU

03 – Tiro de Guerra

04 – Guarda Municipal / DITRAN

05 – APAE

06 – Centro Municipal de Educação Infantil Isbela Felippe

07 – Centro de Educação Infantil Aníbal Ajita

08 – Escola Intentus

09 – Instituto Maurício Gehlen

10 – Escola Municipal Cecília Meireles

11 – Escola Municipal Getúlio Vargas

12 – Escola Municipal Professora Maria Schüroff Back

13 – Escola Municipal Santos Dumont

14 – Escola Municipal Ilda Campano Santini

15 – Escola Municipal do Campo Professor Edith Ebiner Eckert

16 – Escola Municipal Neusa Pereira Braga

17 – Escola Municipal do Campo Clemente Niehues (Mandiocaba)

18 – Ordem Demolay

19 – Fundação Bradesco

20 – Movimento Bandeirantes de Paranavaí

21 – Desbravadores e Aventureiros

22 – Escola Municipal Professora Elza Grassiotto Caselli

23 – Escola Municipal Deusdete Ferreira de Cerqueira Neto

24 – Escola Municipal Professor Pedro Real

25 – Escola Municipal Hermeto Botelho

26 – Escola Municipal Ayrton Senna da Silva

27 – Escola Municipal Jayme Canet

28 – Escola Municipal Dr. José Vaz de Carvalho

29 – Escola Municipal Dácia Figueiredo Fortes

30 – Escola Municipal Professora Noêmia Ribeiro do Amaral

31 – Colégio Estadual Cívico Militar Flauzina Dias Viegas

32 – Colégio Estadual Cívico Militar Leonel Franca

33 – Colégio Estadual Cívico Militar Silvio Vidal

34 – Colégio Estadual Curitiba

35 – Escola Municipal Santa Teresinha

36 – Secretaria Municipal de Esportes

37 – Escola Municipal Rotary Arenito

38 – Reliqueiros

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí