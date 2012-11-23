Desfile de 7 de Setembro em Paranavaí será neste domingo na Rua Rio Grande do Norte

Postar no X
O tradicional desfile cívico de 7 de Setembro será realizado em Paranavaí no próximo domingo (7/9), a partir das 8h da manhã, na Rua Rio Grande do Norte, entre as ruas Ettore Giovine e Paraíba. O palco oficial será montado no cruzamento da Rua Paraíba com a Rio Grande do Norte para receber autoridades e o público que prestigiará o evento.
Organizado pela Secretaria Municipal de Educação, o desfile deste ano contará com a participação de 39 instituições, entre escolas municipais, estaduais e particulares, além de Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), órgãos de segurança e outros grupos.
ORGANIZAÇÃO - A concentração das instituições participantes acontecerá na Rua Enira Braga de Moraes, em frente ao Colégio Unidade Polo, e também nos trechos das ruas Dr. Vieira Lins, São Paulo, Mário Palo e Pioneiro Lourival Pauen, nas imediações do Senac.
ORDEM OFICIAL DO DESFILE
1º 8º Batalhão
2º Polícia Civil do Paraná
3º Corpo de Bombeiros
4º SAMU
5º Tiro de Guerra
6º Guarda Municipal / DITRAN
7º Escola Carmem Lúcia Rauen Lopes - APAE
8º Centro Municipal de Educação Infantil Isbela Felippe
9º Centro de Educação Infantil Sapienza
10º Escola Municipal Jayme Canet – Maestro Davi Ricardo da Silva Pereira
11º Escola Municipal Ilda Campano Santini – Maestro Tiago Ramos da Silva
12º Escola Municipal Elza Grassiotto Caselli – Maestro Daniel Henrique da Silva
13º Escola Municipal Rotary Arenito – Maestro Clayton Diego Taglione
14º Escola Municipal Professora Maria Back
15º Escola Municipal Cecília Meireles – Maestro Davi Ricardo da Silva Pereira
16º Escola Municipal Santos Dumont – Maestro Tiago Ramos da Silva
17º Escola Municipal do Campo Edith Ebiner – Maestro Daniel Henrique da Silva
18º Escola Municipal do Campo Clemente Niehues – Maestro Clayton Taglione
19º Escola Municipal Getúlio Vargas – Maestro Davi Ricardo da Silva Pereira
20º Escola Municipal Dr. José Vaz de Carvalho – Maestro Tiago Ramos da Silva
21º Movimento Bandeirantes de Paranavaí
22º Desbravadores e Aventureiros
23º Escola Municipal Neusa Pereira Braga – Maestro Clayton Diego Taglione
24º Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
25º Escola de Ballet Andressa Carvalho
26º Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Família
27º Escola Municipal Deusdete Ferreira de Cerqueira Neto – Maestro Tiago Ramos
28º Escola Municipal Professor Pedro Real – Maestro Clayton Diego Taglione
29º Escola Municipal Hermeto Botelho – Maestro Davi Ricardo da Silva Pereira
30º Escola Municipal Dacia Figueiredo Fortes – Maestro Daniel Henrique da Silva
31º Escola Municipal Profª Noêmia Ribeiro do Amaral – Maestro Glaudemir Ribeiro
32º Escola Municipal Santa Teresinha – Maestro Clayton Diego Taglione
33º Escola Municipal Ayrton Senna da Silva – Maestro Tiago Ramos da Silva
34º Colégio Estadual Curitiba – Maestro Alessandro Maria Cruz
35º Colégio Estadual Cívico-Militar Leonel Franca
36º Colégio Estadual Cívico-Militar Silvio Vidal
37º Colégio Estadual Cívico-Militar Flauzina Dias Viegas
38º Colégio SESI
39º Fundação Bradesco – Maestro Luciano Torres
Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí