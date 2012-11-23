Desfile de 7 de Setembro em Paranavaí será neste domingo na Rua Rio Grande do Norte

O tradicional desfile cívico de 7 de Setembro será realizado em Paranavaí no próximo domingo (7/9), a partir das 8h da manhã, na Rua Rio Grande do Norte, entre as ruas Ettore Giovine e Paraíba. O palco oficial será montado no cruzamento da Rua Paraíba com a Rio Grande do Norte para receber autoridades e o público que prestigiará o evento.

Organizado pela Secretaria Municipal de Educação, o desfile deste ano contará com a participação de 39 instituições, entre escolas municipais, estaduais e particulares, além de Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), órgãos de segurança e outros grupos.

ORGANIZAÇÃO - A concentração das instituições participantes acontecerá na Rua Enira Braga de Moraes, em frente ao Colégio Unidade Polo, e também nos trechos das ruas Dr. Vieira Lins, São Paulo, Mário Palo e Pioneiro Lourival Pauen, nas imediações do Senac.

ORDEM OFICIAL DO DESFILE

1º 8º Batalhão

2º Polícia Civil do Paraná

3º Corpo de Bombeiros

4º SAMU

5º Tiro de Guerra

6º Guarda Municipal / DITRAN

7º Escola Carmem Lúcia Rauen Lopes - APAE

8º Centro Municipal de Educação Infantil Isbela Felippe

9º Centro de Educação Infantil Sapienza

10º Escola Municipal Jayme Canet – Maestro Davi Ricardo da Silva Pereira

11º Escola Municipal Ilda Campano Santini – Maestro Tiago Ramos da Silva

12º Escola Municipal Elza Grassiotto Caselli – Maestro Daniel Henrique da Silva

13º Escola Municipal Rotary Arenito – Maestro Clayton Diego Taglione

14º Escola Municipal Professora Maria Back

15º Escola Municipal Cecília Meireles – Maestro Davi Ricardo da Silva Pereira

16º Escola Municipal Santos Dumont – Maestro Tiago Ramos da Silva

17º Escola Municipal do Campo Edith Ebiner – Maestro Daniel Henrique da Silva

18º Escola Municipal do Campo Clemente Niehues – Maestro Clayton Taglione

19º Escola Municipal Getúlio Vargas – Maestro Davi Ricardo da Silva Pereira

20º Escola Municipal Dr. José Vaz de Carvalho – Maestro Tiago Ramos da Silva

21º Movimento Bandeirantes de Paranavaí

22º Desbravadores e Aventureiros

23º Escola Municipal Neusa Pereira Braga – Maestro Clayton Diego Taglione

24º Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

25º Escola de Ballet Andressa Carvalho

26º Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Família

27º Escola Municipal Deusdete Ferreira de Cerqueira Neto – Maestro Tiago Ramos

28º Escola Municipal Professor Pedro Real – Maestro Clayton Diego Taglione

29º Escola Municipal Hermeto Botelho – Maestro Davi Ricardo da Silva Pereira

30º Escola Municipal Dacia Figueiredo Fortes – Maestro Daniel Henrique da Silva

31º Escola Municipal Profª Noêmia Ribeiro do Amaral – Maestro Glaudemir Ribeiro

32º Escola Municipal Santa Teresinha – Maestro Clayton Diego Taglione

33º Escola Municipal Ayrton Senna da Silva – Maestro Tiago Ramos da Silva

34º Colégio Estadual Curitiba – Maestro Alessandro Maria Cruz

35º Colégio Estadual Cívico-Militar Leonel Franca

36º Colégio Estadual Cívico-Militar Silvio Vidal

37º Colégio Estadual Cívico-Militar Flauzina Dias Viegas

38º Colégio SESI

39º Fundação Bradesco – Maestro Luciano Torres

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí