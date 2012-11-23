Empresas podem se inscrever para participar da Carreata Natal Poesia até 3 de dezembro

A Prefeitura de Paranavaí, em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Paranavaí - Aciap, está organizando a Carreata Natal Poesia que acontecerá na próxima sexta-feira, dia 5 de dezembro. As empresas interessadas em participar têm até o dia 3 (quarta-feira) para fazer a inscrição.

As inscrições podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/gvVGehG1GAQXS4cs7

De acordo com a Secretaria Municipal de Fomento Econômico e Inovação (Sefom), a ideia é reunir veículos decorados com o tema natalino para levar luz, cor e alegria pelas ruas da cidade.

“Qualquer empresa pode participar, e a presença de cada uma ajuda a tornar o evento ainda mais marcante para o nosso Natal Poesia”, disse o secretário Kaká Scarabelli.



O trajeto da carreata começa na Praça dos Pioneiros e segue pelo Centro, passando pela Getúlio Vargas, Paraíba, Manoel Ribas, Avenida Paraná e Distrito Federal. A dispersão será na rotatória da Paróquia São Sebastião. A concentração dos participantes está marcada para as 19h.

Quem quiser integrar o percurso pode preparar o veículo com elementos natalinos e entrar no clima da celebração.

ESPETÁCULO DE NATAL - Após o encerramento da carreata, o público poderá assistir ao espetáculo teatral A Magia do Natal.

Sinopse - A Magia do Natal é uma produção que reúne teatro, música, dança e circo para contar uma história sobre os valores que dão sentido a essa celebração. A trama acompanha Tina, uma menina apaixonada pelo Natal que percebe que a data perdeu sua essência: os presentes desapareceram, a magia se foi e o espírito natalino parece ter sumido. Em sua busca, ela conhece Théo, um duende ajudante do Papai Noel, e juntos embarcam em uma jornada cheia de aventuras.

O espetáculo mistura acrobacias, malabares, números aéreos, coreografias e efeitos visuais, criando uma experiência envolvente para todas as idades. No desfecho, Papai Noel reforça que o verdadeiro espírito do Natal está na união, no amor ao próximo e na celebração do nascimento do Menino Jesus.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí