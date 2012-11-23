Festa Julina promove tarde de tradição, música e integração para idosos em Paranavaí

A Prefeitura de Paranavaí promove nesta quarta-feira (15), a Festa Julina do Programa Envelhecer Faz Parte da Vida, um evento preparado para proporcionar momentos de lazer, convivência e valorização das pessoas idosas. A programação será realizada das 13h30 às 17h, no Centro de Eventos Armando Trindade Fonseca, em Paranavaí.

Em um ambiente típico das tradicionais festas julinas, o encontro terá diversas atrações para garantir uma tarde de alegria e descontração. Entre as atividades estão apresentações musicais, quadrilha, brincadeiras, distribuição de pipoca e momentos de confraternização entre os participantes.

O evento irá fortalecer os vínculos sociais, incentivar a participação das pessoas idosas em atividades recreativas e promover a integração, o bem-estar e a qualidade de vida por meio da cultura, da convivência e do entretenimento.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí