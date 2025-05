Festa Junina São João Atleta promete diversão e solidariedade em Paranavaí

No próximo dia 14 de junho, das 16h às 22h, a área externa do Ginásio Noroestão vai se transformar em um verdadeiro arraial com a Festa Junina São João Atleta. O evento é promovido pela Secretaria de Esporte e Lazer de Paranavaí, em parceria com as associações esportivas participantes do chamamento público do esporte.

Aberta a toda a comunidade, a festa vai oferecer comidas típicas, brincadeiras juninas, bingo, quadrilha, apresentações artísticas, atração musical e muita diversão para todas as idades. Além de toda a animação, o evento tem um propósito especial, já que toda a renda arrecadada será destinada às associações esportivas parceiras. O objetivo é fortalecer os projetos em andamento e ampliar o atendimento à população.

A secretária de Esporte e Lazer, Jane Nunes de Lima, ressalta que o evento vai além do entretenimento. Segundo ela, não se trata apenas de uma festa com quadrilha e comida boa, mas de um momento para reunir a comunidade, promover diversão e ainda apoiar quem faz a diferença pelo esporte local.

Jane também lembra que os projetos esportivos e de atividade física desenvolvidos em Paranavaí atendem crianças, jovens, adultos e idosos em diversos bairros. "São ações que transformam vidas, promovem saúde, inclusão, disciplina e bem-estar", disse.

A expectativa é que a festa reúna um grande público e fortaleça o vínculo entre a população e os projetos esportivos no município. “Participem e levem a família e os amigos para uma noite especial, feita com carinho e com um propósito maior, que é fortalecer o esporte e cuidar das pessoas”, concluiu a secretária.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí