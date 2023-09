Representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de alunos e professores de escolas do município e membros das corporações do Tiro de Guerra, 8º Batalhão da PM, Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros, participaram na manhã desta sexta-feira (1º) da cerimônia cívica de abertura da Semana da Pátria, que comemora os 201 anos de Independência do Brasil.

No ato cívico, o vice-prefeito Pedro Baraldi disse que “é com grande honra e satisfação que nos reunimos aqui hoje para dar início à Semana da Pátria, um momento de reflexão e celebração da nossa nação e dos valores que nos unem. Neste primeiro dia de setembro, saudamos a todos e reafirmamos o compromisso de construir um futuro melhor para nossa cidade e para o nosso país. É aqui que temos que mostrar o nosso patriotismo, o nosso civismo. É aqui, nas ações do dia a dia, que damos o testemunho daquilo que aprendemos na nossa casa, com os nossos pais, na escola, na igreja, nos locais de formação. Estamos falando sobre a honra, a dignidade, o civismo e o patriotismo. É sobre servir a nossa cidade, como cada um dos nossos servidores faz em cada uma das nossas secretarias municipais dia após dia”, destacou.



Lideranças participam de ato cívico para abertura da Semana da Pátria em Paranavaí





“Quando abrimos a Semana da Pátria, pensamos: o que é pátria? Como podemos exercer a nossa função, especialmente nós servidores públicos, em favor da pátria? Podemos exercer a pátria quando garantimos a proteção das nossas crianças, dos nossos jovens, adolescentes, idosos, dos nossos munícipes. O exercício da nossa função com êxito, seja onde estivermos, é o exercício da pátria, é ser patriota. Quando vemos as nossas crianças nas escolas todos os dias, precisamos olhar para elas com esse olhar de quem quer deixar um futuro melhor para elas, para que sejam cidadãos de bem, que contribuem com a população; porque eles serão os nossos futuros políticos, profissionais de segurança, de saúde. Que nesta Semana da Pátria nós possamos refletir e pensar em como podemos contribuir para a qualidade de vida da nossa gente”, frisou a secretária de Educação, Adélia Paixão.

Além dos pronunciamentos das autoridades, a cerimônia cívica de abertura da Semana da Pátria contou com a execução dos hinos Nacional e da Independência pela Orquestra Municipal, e a chegada do fogo simbólico, que permaneceu aceso durante todo o dia em frente à Prefeitura.

No próximo dia 7 de setembro (quinta-feira) será realizado o tradicional Desfile Cívico Militar em Paranavaí. O palco ficará montado na Rua Edson Martins, em frente à Praça dos Pioneiros. A concentração das delegações será na Rua Luiz Spigolon. O desfile começa na esquina da Rua Luiz Spigolon com a Rua Manoel Ribas e segue contornando a Praça dos Pioneiros pela Rua Edson Martins, passando em frente ao palco e finalizando na esquina com a Rua Antônio Felipe. A Secretaria Municipal de Educação está prevendo a participação de aproximadamente 40 instituições no desfile, entre escolas e outras entidades.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí