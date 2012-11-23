'Natal Poesia' será o tema das celebrações natalinas de 2025 em Paranavaí

A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria Municipal de Fomento Econômico e Inovação (Sefom), está organizando a programação do Natal 2025. Neste ano, a celebração terá como tema “Natal Poesia”, uma proposta que valoriza a identidade de Paranavaí como Cidade Poesia. “O tema reforça nossa identidade e leva o clima natalino para os espaços de convivência da cidade e dos distritos, criando experiências que aproximam as pessoas”, destacou o secretário Kaká Scarabelli.

ABERTURA DO NATAL - A abertura oficial será no domingo, 16 de novembro, na Praça dos Pioneiros. A contagem regressiva para o acendimento das luzes acontecerá durante o encerramento do Femup, aproveitando a presença do público que estará no local para o show de Nando Reis.

PAPAI NOEL E VILA NOEL - A chegada do Papai Noel está marcada para sexta-feira, 5 de dezembro, com desfile no Centro e apresentações artísticas. Na mesma noite, será inaugurada a Vila Noel no Paço Municipal, espaço que deve movimentar o comércio local e fortalecer a economia da cidade.

A Vila Noel funcionará de 5 a 23 de dezembro, de segunda a sábado das 18h30 às 22h30, e aos domingos das 17h às 21h.

LOCAIS DA DECORAÇÃO NATALINA - A instalação da decoração será distribuída em quatro lotes, contemplando bairros, regiões centrais e distritos. Confira:

Lote 01 - Praça Espanha (Expedicionários), no Jardim São Jorge

Lote 02 - Praça dos Pioneiros, Parque Ouro Branco e Praça do Japão

Lote 03 - Paço Municipal e ruas centrais, incluindo o quadrante comercial e a Praça Papa João XXIII (Paróquia São Sebastião)

Lote 04 - Jardim Ipê, Distrito de Sumaré, Distrito de Graciosa e Distrito de Mandiocaba

ANIVERSÁRIO DA CIDADE - Integrada ao “Natal Poesia”, a comemoração dos 73 anos de Paranavaí será realizada nos dias 12, 13 e 14 de dezembro, com shows de renome nacional. As atrações serão divulgadas em breve.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí