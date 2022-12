Papai Noel chega a Paranavaí na sexta-feira e traz espetáculo especial de Natal

Atenção Paranavaí: Papai Noel mandou avisar pra todo mundo que já está a caminho da cidade e que vai chegar em grande estilo nesta sexta-feira, dia 2 de dezembro, às 20h, em frente as escadarias do Estádio Municipal Waldemiro Wagner. Após receber as chaves da cidade, o “bom velhinho” vai declarar aberta a temporada de festividades de Natal e Aniversário de Paranavaí. Logo na sequência acontece o espetáculo especial “Então é Natal”, realizado por 19 artistas dentro de um caminhão que se transforma em palco.

Lembrando que a Avenida Tancredo Neves, no trecho entre as ruas Carlos Fáber e Piauí, ficará interditada a partir das 8h desta sexta-feira (dia 2) até o fim da manhã de segunda-feira, dia 5. A interdição será feita pelas equipes da Ditran para a montagem da estrutura de palco, som e iluminação dos eventos programados para o fim de semana.

Sobre o espetáculo - Na fascinante fábrica do Papai Noel, sempre é Natal. A alegria e hospitalidade correm soltas durante o ano todo e a produção está sempre a todo vapor. Nos preparativos para o dia mais feliz do ano, toda ajuda é muito bem-vinda. Os profissionais que trabalham na fábrica são escolhidos a dedo pelo próprio Papai Noel, cada um com uma história bela e emocionante que merecem serem contadas e recontadas, pois são verdadeiros Contos de Natal.

Durante o espetáculo, conheceremos a história da Dona Banoffe, Senhora Overlinda, Gabriel, Rafael e outros personagens que auxiliam o Papai Noel a entregar a Magia e o encantamento na noite de Natal para todas as crianças do mundo.

É um período de muita felicidade para o velho Noel, que vê nesta época os sentimentos mais nobres serem evidenciados. Distribuir presentes o faz muito feliz, mas neste ano, especialmente, é ele quem manda uma carta para a fábrica com um pedido muito especial, endereçada a Carretel, um duende estagiário, com caráter maldoso, asqueroso, impiedoso.

Eis que toda a equipe de produção e o estagiário Carretel realizam uma busca pelo presente ideal ao Papai Noel, mas o que será que realmente ele pediu na carta? Durante essa busca, algo de estranho começa acontecer, objetos de grandes significados dentro da fábrica desaparecem, quem pode estar por trás de todo esse mistério?

Por que Carretel, o estagiário mais novo da fábrica e com caráter duvidoso foi o escolhido para receber a carta do Papai Noel? Será que ele vai conseguir atender o pedido especial da carta? Qual será o presente ideal para o Bom Velhinho neste Natal? Segredos de Natal que serão revelados no fantástico espetáculo “Então é Natal”.

Confira a programação completa de Natal e Aniversário de Paranavaí:

02/12 – Chegada do Papai Noel (escadarias do Estádio WW – 20h)

02/12 – Espetáculo “Então é Natal” (escadarias do Estádio WW – 20h)

04/12 – Show da banda Angra (escadarias do Estádio WW – 20h)

05/12 – Encontro de Bateras (Praça dos Pioneiros – 20h)

06 e 07/12 – Apresentação dos alunos das oficinas do IPAC (Centro de Eventos – 19h30)

09/12 – Grupo Semse (Jardim Ipê – 20h)

10/12 – Grupo Semse (Praça de Graciosa – 19h)

11/12 – Flashback na Praça (Praça dos Pioneiros – 14h)

11/12 – Show Rodrigo Teaser – Tributo ao Rei do Pop (Praça dos Pioneiros – 20h)

12/12 – 43Duo (Praça dos Pioneiros – 20h)

14/12 – Concerto da Orquestra Municipal especial de Natal e Aniversário de Paranavaí (Praça dos Pioneiros – 20h)

17/12 – Concerto da Orquestra Municipal especial de Natal (Praça de Graciosa – 20h)

18/12 – Final da Copa do Mundo (Praça dos Pioneiros – início da transmissão às 10h / jogo da final às 12h)

18/12 – Esquenta com DJ (Praça dos Pioneiros – 14h)

18/12 – Show do Queen Experience (Praça dos Pioneiros – 20h)

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí