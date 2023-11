Papai Noel chega a Paranavaí nesta sexta-feira com espetáculo de Natal

Atenção Paranavaí: Papai Noel mandou avisar pra todo mundo que já está a caminho da cidade e que vai chegar em grande estilo nesta sexta-feira, dia 1º de dezembro, às 19h30, na Praça dos Pioneiros. Após receber as chaves da cidade, o “bom velhinho” vai declarar aberta a temporada de festividades de Natal e Aniversário de Paranavaí.

Para comemorar a chegada do Papai Noel, Paranavaí vai receber o espetáculo “Encantos de Natal”, da Cia Fantokids Teatro de Bonecos, que também será realizado na Praça dos Pioneiros, que terá toda a infraestrutura de praça de alimentação dos eventos da Prefeitura.

Sobre o espetáculo – O espetáculo “Encantos de Natal”, da Cia Fantokids Teatro de Bonecos, traz aos espectadores um enredo Natalino com emoção e aventuras com pitadas de humor.

A história inicia-se quando duas Duendes ajudantes do Papai Noel recebem a missão de ir até um povoado (fictício) para desvendar um mistério: descobrir porque as crianças de lá, este ano, não enviaram nenhuma cartinha com pedidos de presentes. Preocupado, o Papai Noel pede para suas ajudantes de assuntos excêntricos desvendarem esse mistério. Empolgadas, elas embarcam nessa aventura prometendo trazer respostas o mais rápido possível e levando, em seus bauzinhos, mensagens de amor, amizade, gratidão e o verdadeiro sentido do Natal. O público será convidado para essa viagem com músicas, adereços e bonecos.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí