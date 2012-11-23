Paranavaí abre programação natalina com espetáculo cultural e chegada oficial do Papai Noel nesta sexta-feira

A Prefeitura de Paranavaí dará início às celebrações natalinas nesta sexta-feira (5/12) com a realização do espetáculo “A Magia do Natal” e a chegada oficial do Papai Noel à cidade. A programação é gratuita e acontece em frente ao Paço Municipal, a partir das 19h30.

A noite começa com a tradicional carreata do Papai Noel, marcada para as 19h, com saída da Praça dos Pioneiros e trajeto pelas principais vias do centro. Ao término do percurso, o prefeito realiza a entrega da Chave da Cidade ao Bom Velhinho, marcando oficialmente a abertura do Natal 2025.

O espetáculo “A Magia do Natal” é uma produção que combina teatro, música, dança e números circenses para contar uma história sobre os verdadeiros valores desta época do ano. A narrativa acompanha Tina, uma menina apaixonada pelo Natal, que percebe que a data perdeu sua essência: não há mais magia, os presentes desapareceram e o espírito natalino parece ter se perdido. Em sua busca, ela encontra Théo, um duende ajudante do Papai Noel, e juntos embarcam em uma aventura emocionante para resgatar a alegria e o encanto do Natal. A apresentação conta com coreografias, efeitos visuais, acrobacias, malabarismo e performances aéreas. No desfecho, Papai Noel relembra que o Natal é sobre união, solidariedade e a celebração do nascimento do Menino Jesus.

A partir do dia 6 de dezembro, a Casinha do Papai Noel estará aberta ao público na Vila Noel, oferecendo um espaço para interação com o Bom Velhinho e momentos de lazer para as famílias. O atendimento seguirá até o dia 23 de dezembro, com o seguinte horário de funcionamento:

Segunda a sábado: 18h30 às 22h30

Domingo: 17h às 21h

A Vila Noel também contará com uma programação cultural contínua no Palco Principal, com apresentações artísticas que garantem ainda mais encanto às noites de Natal. Todos os dias, às 20h, o público poderá acompanhar o momento especial da neve na Vila Noel, um atrativo que promete emocionar e divertir adultos e crianças.

A administração municipal reforça o convite para que toda a população participe da abertura do Natal 2025 e prestigie as atividades preparadas com foco no lazer, na convivência familiar e na valorização do espírito natalino.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí