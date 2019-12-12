Paranavaí celebra 73 anos com três shows nacionais no Natal Poesia

No dia 14 de dezembro, o Município de Paranavaí completará 73 anos de história. Para marcar essa data tão importante, a Prefeitura preparou uma programação especial dentro do Natal Poesia, com três grandes shows nacionais gratuitos: a dupla sertaneja Cezar e Paulinho, o grupo Sempre Tem e a banda de rock Jota Quest.

As apresentações acontecerão nos dias 12, 13 e 14 de dezembro, na Praça dos Pioneiros, com abertura feita por artistas locais que integram a cena musical de Paranavaí.

De acordo com a Fundação Cultural, a programação foi pensada para celebrar o aniversário da cidade unindo diferentes estilos musicais e valorizando também os artistas locais que ocupam o palco ao longo das noites.



PROGRAMAÇÃO DOS SHOWS

Sexta-feira, 12 de dezembro – às 19h

• Shows de abertura: Laura Kalil e Jean e Cauê

• Show principal: Cezar e Paulinho

Sábado, 13 de dezembro – às 19h

• Show de abertura: Lucas Müller e Gusttavo

• Show principal: Sempre Tem

Domingo, 14 de dezembro – a partir das 17h30

• Shows de abertura: Empala Rock e Kichuti 80

• Show principal: Jota Quest

CEZAR E PAULINHO - É uma dupla sertaneja que há mais de 40 anos vem trazendo alegria a seu grande público. Com 30 álbuns lançados, 5 DVDs, diversas participações em projetos especiais e várias indicações a prêmios de prestígio, o duo consagrou seu nome como um dos mais importantes da história do sertanejo e da música brasileira. Para comemorar os 40 anos de carreira, a dupla lançou em março de 2019 o CD e DVD “40 Anos”, que está disponível para download e streaming nos aplicativos de música. O álbum é o quinto registro em vídeo dos cantores e o primeiro pela Talismã Music. Ídolos de várias gerações, a dupla se juntou a Zé Neto & Cristiano, Zé Felipe, Eduardo Costa e Leonardo para cantar inéditas e músicas de seu repertório que já são clássicos sertanejos. Sebastião Cezar Franco e Paulo Roberto Franco são filhos do Craveiro, da dupla Craveiro e Cravinho. Gravaram o primeiro disco “Venha Me Dar Suas Mãos” em 1974, a música de trabalho “O Calvário” abriu as portas para que Cezar e Paulinho assinassem com a extinta gravadora Chantecler.

O primeiro grande sucesso da dupla veio em 1981, com a faixa “Noite Maravilhosa”, que deu título ao terceiro álbum dos irmãos. Ainda nos anos 80 seguiram repetindo o sucesso e lançando discos, com canções memoráveis como “Eu e Meu Pai”, “O Feijão e a Flor”, “Viajante Solitário”, “Você é Tudo que eu Pedi a Deus”, entre outras músicas que até hoje tocam os corações de quem escuta. Com uma trajetória marcada por grandes sucessos, no ano de 2018 Cezar e Paulinho assinaram com a Talismã Music, escritório que gerencia a carreira de grandes nomes como Leonardo, Zé Felipe e outros. Com um legado impecável e currículo invejável, Cezar e Paulinho provaram ser como vinho: só melhoram com o tempo. Cezar e Paulinho provaram ser como vinho: só melhoram com o tempo.

GRUPO SEMPRE TEM - Diretamente de Maringá para o Sul do Brasil, o Sempre Tem vem conquistando cada vez mais espaço como uma das maiores bandas de micareta pagodeira do país. Com oito anos de estrada, o grupo acumula reconhecimento nacional e se destaca como a micareta pagodeira mais pedida pelo público jovem do Sul, levando uma energia única para palcos, festivais e eventos por onde passa.

Conectando pessoas que buscam experiências inesquecíveis através da música, o Sempre Tem transforma cada apresentação em uma festa contagiante. O repertório mistura músicas autorais, grandes sucessos do pagode e a vibração característica da micareta, garantindo shows de alta performance, com muita dança, alegria e amor.

JOTA QUEST - Celebrando agora quase três décadas de canções, a banda mineira de pop-rock Jota Quest chega à cidade de (nome da cidade), para grande show de sucessos, após concluir sua bem sucedida turnê de aniversário “JOTA25” que celebrou seus 25 anos de caminhada. Com mais de 200 apresentações em arenas e estádios de todo o país, a turnê reuniu mais de 1,5 milhões de espectadores.

Percorrendo o país de ponta-a-ponta desde o final da pandemia, quinteto vem protagonizando uma das melhores fases de sua caminhada, com espetáculo audiovisual retrô-futurista e repertório que repassa todas as fases de sua carreira de sucessos, surpreendendo e emocionando fãs do grupo mineiro que segue como um dos mais queridos e ativos de sua geração.

No repertório grandes hits que marcaram sua trajetória como “Dias Melhores”, “Fácil”, “Só Hoje”, “Encontrar Alguém”, “Amor Maior”, “Na Moral”, “Do Seu Lado”, “O Sol”, “Além do Horizonte”, “Tempos Modernos”, entre outros, além dos hits mais recentes como “Numa Boa”, “Valer o Dia” e “Te Ver Superar”, reunidas no novo álbum de inéditas “De Volta ao Novo (Deluxe)”, lançado em 2024. Com mesma formação desde o início, o casamento inabalável de Rogério Flausino (vocal), Marco Túlio (guitarra), PJ (baixo), Márcio Buzelin (teclado) e Paulinho Fonseca (bateria) se mantém fiel à sua essência, mostrando, como poucos de sua geração, que ainda é capaz de alcançar novos horizontes em uma renovada explosão de energia e criatividade.

Destaques na cena Pop-Rock desde sua estreia, em meados dos anos 90, a banda brasileira Jota Quest segue como uma das mais queridas e ativas do país. Somando mais de 8 milhões de cópias físicas vendidas de seus álbuns e registros “ao vivo”, a banda já supera a marca de mais de 1 bilhão de views e plays no ambiente digital.

Com 2 prêmios “Grammy Latino” no currículo e muita história para contar, o quinteto ultrapassa a marca de 4 mil apresentações no Brasil e exterior, incluindo quatro passagens pelo ‘Palco Mundo’ do Festival Rock in Rio.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí