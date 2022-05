Paranavaí integra programação da 20ª Semana Nacional de Museus

De 16 a 22 de maio, acontece em âmbito federal a 20ª Semana Nacional de Museus. A iniciativa é coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e é realizada todos os anos para celebrar o Dia Internacional de Museus, comemorado em 18 de maio. Mais uma vez, o Museu Histórico, Antropológico e Etnográfico de Paranavaí participará da programação da Semana Nacional, com atividades especiais.

No dia 16 (segunda-feira), às 19h30, acontece o evento de abertura da programação da Semana com o lançamento de um novo episódio do programa "O Museu Conta", produção audiovisual que, nesta ocasião, abordará tema relacionado aos espaços de memória da cidade de Paranavaí.

Nos dias 17 e 18 (terça e quarta-feira), das 14h às 16h, será realizada a Oficina de Educação Patrimonial, com o tema “Eu, meu Patrimônio”. A ideia é promover vivências e práticas em grupos, com o acervo do museu e atividades artísticas, levando o aluno à reflexão do “eu”, seu patrimônio e a cidade. O trabalho com as turmas será feito através de agendamento prévio.

Na quinta-feira, dia 19, às 15h, acontece a “Quinta da Leitura”, um bate papo no museu, com transmissão online, que contará com a participação de professores falando sobre a importância da História e dos espaços e ações de preservação da memória.

No dia 20 (sexta-feira), às 19h30, será realizado o Cineclube no museu, com exibição de filme, discussão e pipoca.

Em Paranavaí, a programação da Semana termina no sábado, dia 21, às 19h, com o “Sarau do Museu”, levando muita poesia, leituras dramatizadas e música para o espaço interno e externo do museu.

20ª Semana Nacional de Museus - A Semana Nacional de Museus é uma das ações da Política Nacional de Museus do Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM, construída e proposta de forma articulada com o setor museal brasileiro, e que tem como propósito mobilizar os museus de todo o país a partir de um esforço de convergência de suas programações em torno de um mesmo tema.

A vigésima Semana Nacional de Museus traz o tema “O Poder dos Museus”. É de grande importância reconhecer o Poder dos Museus. Isso pode ser libertador. Se, por um lado, é possível falar no Poder dos Museus e seu caráter emancipador; por outro, é possível também reconhecer os Museus do Poder e seu caráter controlador, domesticador.

O Poder dos Museus está presente em suas ações de pesquisa, preservação, conservação, educação, comunicação, ação cultural, gestão, inovação tecnológica, cumprimento de suas funções sociais e criação de repertórios para o futuro. Os museus são construtores de futuro e por isso são poderosos.

Para mais informações e conferir a programação completa da programação da Semana Nacional, basta acessar o link: https://www.gov.br/museus/pt-br/assuntos/eventos/20-semana-nacional-de-m...

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí