Paranavaí integra programação da 21ª Semana Nacional de Museus

De 15 a 21 de maio, acontece em âmbito federal a 21ª Semana Nacional de Museus. A iniciativa é coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e é realizada todos os anos para celebrar o Dia Internacional de Museus, comemorado em 18 de maio. Mais uma vez, o Museu Histórico, Antropológico e Etnográfico de Paranavaí participará da programação da Semana Nacional, com atividades especiais.

No dia 15 (segunda-feira), acontece o evento de abertura da programação da Semana, com o lançamento da exposição “Olhar e Sentir”, que reúne imagens da fauna, flora, paisagens e um pouco do patrimônio natural de Paranavaí. Fotos antigas e atuais que levam o público a refletir sobre nossos bens naturais. A exposição também traz uma proposta lúdica, com os visitantes sendo convidados a montar uma nova exposição, a partir da produção de desenhos das imagens que mais gostaram. A exposição estará aberta todas as segundas-feiras, das 17h às 20h, até o dia 5 de junho (Dia Mundial do Meio Ambiente) no Ponto da Cultura localizado na Praça dos Pioneiros.

Na terça-feira, dia 16, acontecem as visitações guiadas no Museu, às 9h e às 14h. Serão passeios pelo acervo do Museu, finalizando com a apreciação de um episódio do projeto “O Museu conta”. E às 19h30 acontece o Concerto Didático com a Orquestra Municipal, onde o maestro apresenta os instrumentos e o funcionamento de uma orquestra, com uma interação entre o públicos e os músicas, além de apresentar um repertório de música popular passando por vários gêneros musicais. O concerto será realizado no auditório da Casa da Cultura, o lado do Museu.

No dia 17, quarta-feira, vai ter Contação de História no Museu em três horários – às 9h, às 15h e às 18h. A história “Felizes, mas nem tanto...” é uma adaptação livre do livro Lolo Barnabé, de Eva Furnari. Abordando temas como Sustentabilidade, consumo consciente e busca pela felicidade. A família Barnabé começou a inventar um monte de coisas para o conforto e a felicidade de suas vidas. Afinal, conforto é bom demais! Nessa busca pelo conforto algo saiu errado: o excesso de invenções e a falta de tempo trouxeram problemas para os Barnabés. E assim, viveram cada vez mais infelizes. Mas como eram pessoas muito inteligentes e criativas, acabaram inventando um jeito de reencontrar a felicidade. Neste dia, o Museu ficará aberto até às 19h para visitação.

Quinta-feira, dia 18, também será dia de programação dupla no Museu. Às 15h acontece Oficina de Mandalas em fios, vamos Mandalar?! Tecer mandalas é um trabalho simples, mas ao mesmo tempo profundo, pois através das cores, ritmos e movimentos as mandalas nos levam a um estado de relaxamento e meditação que o próprio fazer proporciona, além de promover centramento, atenção e concentração, desenvolve a coordenação motora e o autoconhecimento. Usando linhas e lãs coloridas (de preferência do participante), palitos de churrasco ou varetas de pipa é possível construir lindas mandalas, além de aproveitar uma tarde para se conhecer, tomar um chá e se conectar com o outro.

E às 19h30, também no dia 18, vai ter um encontro para bate-papo sobre “O que te faz feliz?”, com convidados especiais como Luzimar da Silva, Maisla Souza, Rosi Sanga e público interessado. Enquanto tomam chá, os participantes conversam sobre bem-estar, busca da felicidade, sustentabilidade, utilização do tempo, e outros assuntos.

Para encerrar a programação da Semana Nacional de Museus em Paranavaí, na sexta-feira, dia 19, acontece o Cine Clube, com cineminha, pipoca, discussão e reflexão no auditório da Casa da Cultura, ao lado do Museu.

Toda a programação do Museu Histórico, Antropológico e Etnográfico de Paranavaí, assim como de todos os museus do país que estão participando da Semana, pode ser visualizada acessando o link: https://www.gov.br/museus/pt-br/assuntos/eventos/21a-semana-nacional-de-.... Mais informações podem ser obtidas através do telefone (44) 99124-1226.

21ª Semana Nacional de Museus - A Semana Nacional de Museus é uma das ações da Política Nacional de Museus do Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM, construída e proposta de forma articulada com o setor museal brasileiro, e que tem como propósito mobilizar os museus de todo o país a partir de um esforço de convergência de suas programações em torno de um mesmo tema.

Em 2023, a 21ª edição da Semana Nacional de Museus traz o tema "Museus, sustentabilidade e bem-estar", como parte do avanço de uma agenda dedicada à sustentabilidade.

A escolha do tema, proposto anualmente pelo Conselho Internacional de Museus – ICOM para o Dia Internacional dos Museus, celebrado em 18 de maio, tem como objetivo destacar a importância dos museus como espaços que promovem o bem-estar e a sustentabilidade e apoiar três dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU): Saúde e Bem-Estar Global, Ação Climática e Vida na Terra.

O tema “Museus, sustentabilidade e bem-estar” lembra-nos que os museus podem contribuir para o bem-estar das pessoas de muitas maneiras, incluindo a promoção da saúde mental, a educação e a sensibilização ambiental. Os museus ajudam a promover a inclusão social, a diversidade, a conexão com a natureza, a compreender a questão climática e amplificar a voz dos povos originários tornando-se, assim, importantes aliados na luta pela sustentabilidade a partir da sua própria concepção de "bem-viver".

Os museus contribuem ainda com a sustentabilidade ao buscar garantir que seus edifícios e processos sejam eficientes em termos de energia e recursos, e que promovam práticas de conservação e preservação dos recursos naturais e culturais. Também trazem benefícios ao bem-estar emocional ao fornecer espaços de lazer e aprendizado onde as pessoas podem se conectar com a história, a cultura e a arte.

Sem dúvida também desempenham um papel crucial na sociedade, proporcionando uma variedade de atividades que ajudam a construir e expandir nossa identidade, aumentando o conhecimento sobre o passado e oferecendo perspectivas sobre o futuro. Ao agir como mediadora de relações, a arte conecta as pessoas consigo mesmas e com suas comunidades, criando um senso de pertencimento que é crucial para a saúde e o bem-estar. O senso de comunidade e pertencimento ajuda a reduzir problemas de saúde mental.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí