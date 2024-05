Paranavaí integra programação da 22ª Semana Nacional de Museus

De 13 a 19 de maio, acontece em âmbito federal a 22ª Semana Nacional de Museus. A iniciativa é coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e é realizada todos os anos para celebrar o Dia Internacional de Museus, comemorado em 18 de maio. Mais uma vez, o Museu Histórico, Antropológico e Etnográfico de Paranavaí participará da programação da Semana Nacional, com atividades especiais.

Em 2024, a 22ª edição da Semana Nacional de Museus traz o tema "Museus, Educação e Pesquisa". A escolha do tema, proposto anualmente pelo Conselho Internacional de Museus – ICOM, apresenta uma reflexão sobre a fundamental atuação dos museus como impulsionadores de educação e pesquisa.

Em Paranavaí, o Museu Histórico, Antropológico e Etnográfico mantém normalmente seu atendimento para visitação, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h. O Museu fica na Rua Prof. Emílio Miljutin Cogej, S/N, Centro, ao lado da Casa da Cultura.

Para mais informações sobre a programação da Semana Nacional de Museus em Paranavaí e agendamento de turmas, basta ligar para o telefone (44) 99124-1226.

Confira a programação completa da Semana Nacional de Museus em Paranavaí:

13/05 a 17/05 (2ª a 6ª feira)

Das 8h30 às 11h / 13h30 às 16h30 - EXPOSIÇÃO: “FEMUP - NOSSO PATRIMÔNIO”, reúne acervo que destaca a História de um dos mais antigo Festivais do Brasil, o FEMUP – Festival de Música e Poesia e Concurso Literário de Contos. Local: Ponto da Cultura – Praça dos Pioneiros.

13/05 e 15/05 (2ª e 4ª feira)

Das 18h às 20h30 - EXPOSIÇÃO: “FEMUP - NOSSO PATRIMÔNIO”, reúne acervo que destaca a História de um dos mais antigo Festivais do Brasil, o FEMUP – Festival de Música e Poesia e Concurso Literário de Contos. Local: Ponto da Cultura – Praça dos Pioneiros.

14/05 (3ª feira)

9h e 14h – Oficina de Educação Patrimonial: “Minha história” – um passeio interativo pelo acervo do museu, com atividades lúdicas com crianças e adolescentes, levando-os a descoberta e pesquisa de suas raízes e história. Atendimento em turmas (agendamento). Local: Museu Histórico de Paranavaí (Turmas agendadas).

16/05 (5ª feira)

19h30 – Sarau no Museu – “Um encontro para recordar”. O público vai apreciar música com o “Trio Dona Diva”, leituras, declamação e contação de causo, acompanhando um delicioso chá. Local: Museu Histórico de Paranavaí.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí