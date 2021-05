Paranavaí integra programação on-line da Semana Nacional de Museus

Começou nesta segunda-feira, dia 17/5, e segue até domingo (23/5) a programação da 19ª edição da Semana Nacional de Museus. A iniciativa é coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e é realizada todos os anos para celebrar o Dia Internacional de Museus, comemorado em 18 de maio. Em razão da pandemia, os museus de todo o país organizaram atividades em ambiente virtual e, este ano, o município de Paranavaí vai integrar a programação da Semana Nacional.

O Museu Histórico, Antropológico e Etnográfico de Paranavaí participará da programação em três dias. Nos dias 18 e 19 de maio (terça e quarta-feira), haverá Contação de Histórias às 15h, ao vivo, na página do Instagram da Fundação Cultural. Nos dois dias, serão narrados contos e causos da nossa região. A atividade é voltada para o público de todas as idades.

E no dia 20 de maio, quinta-feira, acontece o Sarau do Museu “Poesias da nossa terra”, que contará com a participação de cantores e declamadores locais mostrando o trabalho de autores da região e do país. Será um grande encontro de artistas para reverenciar o canto e a poesia. A atividade começa às 19h30 e será transmitida na página do Facebook da Fundação Cultural.

O objetivo da Semana Nacional de Museus é unir os museus e outras instituições culturais do país em uma série de atividades que proporcionem reflexão, discussão e a troca de experiências em cada comunidade. O tema desta edição é “O futuro dos museus: recuperar e reimaginar”. Para mais informações e conferir a programação completa da programação da Semana Nacional, basta acessar o link: http://eventos.museus.gov.br/default.asp

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí