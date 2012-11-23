Prefeitura de Paranavaí prepara corrida de rolimã, atividades recreativas e programação cultural no dia das crianças

A Prefeitura de Paranavaí vai promover no dia 12 de outubro, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, atividades para a criançada em homenagem ao Dia das Crianças no Parque Ouro Branco. A programação conta atividades gratuitas que vão oferecer diversão, cultura e lazer para toda a família.

As atividades começam às 10h com a Corrida de Rolimã. Para participar, é necessário fazer a inscrição entre 29 de setembro e 5 de outubro, pelo formulário disponível no link https://forms.gle/RFWhsq2oQRX5jB3t5. As vagas são limitadas, por isso é importante garantir a participação com urgência.

No período da tarde, das 14h às 18h, haverá atividades recreativas, contação de histórias e apresentação da Orquestra Municipal, que preparou um repertório infantil especialmente para a data.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí