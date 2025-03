Prefeitura de Paranavaí prepara Páscoa com atrações especiais para toda a família

A cidade de Paranavaí se prepara para momentos de encanto e diversão com o evento Páscoa Mágica Pvai, que acontecerá de 11 a 16 de abril, na Praça dos Pioneiros. A iniciativa é organizada pelas Secretarias Municipais de Comunicação, Desenvolvimento Econômico, Esporte e Lazer, em parceria com a Fundação Cultural.

O evento funcionará diariamente das 18h às 22h, com exceção do domingo, quando o horário será das 17h às 21h.

“A programação promete envolver toda a família em um clima festivo e repleto de atividades temáticas”, destacou Kaká Scarabelli, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

O evento contará com um espaço dedicado à Feira de Páscoa, onde artesãos locais poderão expor e vender seus produtos. Além disso, o público terá a chance de visitar a charmosa Casa do Coelho, um cenário montado especialmente para fotos e interação com as crianças.

Confira a programação completa:

No dia 11 de abril, o evento será oficialmente aberto com a feira e a casa do coelho já em funcionamento, além de uma exposição de artesanato local.

No sábado, dia 12, a programação ganha mais animação com a divertida Gincana Caça Ovos, que promete envolver crianças e adultos. Haverá também a contação de histórias da obra “O coelhinho que não era de Páscoa”, da autora Ruth Rocha, apresentada pela Cia Fantokid’s.

No domingo, dia 13, além da feira e da casa do coelho, o público poderá participar de gincanas recreativas e assistir novamente à encantadora contação de histórias com a Cia Fantokid’s.

A programação segue na segunda (14), na terça (15), e na quarta-feira (16) com a feira, a casa do coelho e a exposição de artesanato.

Expositores- Para os interessados em participar da Feira de Páscoa como expositores, o credenciamento pode ser feito por meio do link: https://forms.gle/Fi3AAQzryjg6pbHEA

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí