Programação Cultural de Natal começa no dia 2 de dezembro com a chegada do Papai Noel

A Prefeitura de Paranavaí, através da Fundação Cultural, Secretaria de Desenvolvimento e Turismo, e Secretaria de Comunicação, finalizou nesta segunda-feira (21/11) a agenda cultural oficial para a comemoração das festas de fim de ano – Natal e Festival de Aniversário da cidade.

A programação começa no dia 2 de dezembro (sexta-feira), com a chegada do Papai Noel na Praça dos Pioneiros, logo no início da noite. No mesmo dia e local, às 20h, acontece o espetáculo “Então é Natal”, realizado por 19 artistas dentro de um caminhão que se transforma em palco.

Além das diversas atividades culturais programadas para o mês de dezembro, este ano a administração municipal promete que Paranavaí terá a maior e mais elaborada decoração de Natal de todos os tempos. O município está investindo pouco mais de R$ 1,5 milhão para a decoração natalina e de fim de ano que terá duração de novembro até janeiro, em diversos pontos da cidade.

Confira a programação completa:

02/12 – Chegada do Papai Noel (Praça dos Pioneiros – horário a definir)

02/12 – Espetáculo “Então é Natal” (Praça dos Pioneiros – 20h)

04/12 – Show da banda Angra (escadarias do Estádio WW – 20h)

05/12 – Encontro de Bateras (Praça dos Pioneiros – 20h)

06 e 07/12 – Apresentação dos alunos das oficinas do IPAC (Centro de Eventos – 19h30)

09/12 – Grupo Semse (Jardim Ipê – 20h)

10/12 – Grupo Semse (Praça de Graciosa – 19h)

11/12 – Flashback na Praça (Praça dos Pioneiros – 14h)

11/12 – Show Rodrigo Teaser – Tributo ao Rei do Pop (Praça dos Pioneiros – 20h)

12/12 – 43Duo (Praça dos Pioneiros – 20h)

14/12 – Concerto da Orquestra Municipal especial de Natal e Aniversário de Paranavaí (Praça dos Pioneiros – 20h)

17/12 – Concerto da Orquestra Municipal especial de Natal (Praça de Graciosa – 20h)

18/12 – Final da Copa do Mundo (Novo Centro Cívico – início da transmissão às 10h / jogo da final às 12h)

18/12 – Show do Queen Experience (Novo Centro Cívico – 16h)

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí