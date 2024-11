Programação de Natal tem início nesta sexta-feira em Paranavaí

Começa nesta sexta-feira, dia 29 de novembro, a programação de Natal em Paranavaí. A partir das 19h30, o Papai Noel estará na Praça dos Pioneiros para receber as chaves da cidade e declarar aberta a temporada de festividades de Natal e Aniversário de Paranavaí. Na mesma noite, também será acesa a iluminação de Natal e haverá um show especial com o grupo Wave Lance.

O Papai Noel dará atendimento às crianças em sua casinha, montada no Parque Ouro Branco, a partir do dia 30 de novembro até dia 23 de dezembro. O Papai Noel estará por lá de segunda a sábado, das 18h30 às 22h30, e nos domingos das 17h às 21h.

Sobre o grupo Wave Lance - O Wave Lance é um grupo musical versátil e dinâmico, conhecido por sua habilidade em criar atmosferas únicas através de suas performances instrumentais. Ao longo dos anos, construiu uma reputação sólida, cativando audiências com seu talento e paixão pela música.

Cada membro do grupo traz sua própria influência e estilo, criando uma sinergia que se reflete em cada apresentação. O resultado é uma experiência musical envolvente que ressoa com os ouvintes muito tempo após o final do evento.

O grupo é formado por Maurício Bana (Percussionista), Emanuel Furlaneti (Tecladista), Glebson Elvis (Saxofonista) e Pedro Ribeiro (Violonista) e trará ao público um show explorando uma variedade de gêneros musicais, desde a sofisticação do MPB até as melodias contagiantes do pop internacional.

O show faz parte do Edital de Credenciamento Viva Cultura, Chamamento Público que credencia fazedores culturais que queiram propor apresentações para prestação de serviço em algumas ações promovidas ou apoiadas pela Fundação Cultural.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí