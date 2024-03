Programação do "Abril Literário" começa na próxima terça-feira

A Fundação Cultural de Paranavaí preparou uma programação especial para comemorar o mês do livro. O “Abril Literário” é um projeto de incentivo à leitura por meio de atividades literárias culturais envolvendo diversos gêneros. A programação contará com leitura e contação de histórias, encontro e bate papo com escritores do município, cantinho da leitura, atividades literárias e outras ações especiais.

O mês de abril é marcado por algumas datas especiais, entre elas o 18 de abril – Dia Nacional do Livro Infantil (dia do aniversário do Monteiro Lobato); e o 23 de abril – Dia Mundial do Livro.

Para marcar essas comemorações, durante o “Abril Literário” haverá diversas atividades que contemplarão espaços públicos da cidade, como a Praça dos Pioneiros, Biblioteca Cidadã e Parque Ouro Branco.

A programação do “Abril Literário” é uma iniciativa da Prefeitura Municipal, através da Fundação Cultural, em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes, Secretaria Municipal de Educação, SESC, Unespar, UniFatecie, CECAP, Academia de Letras e Artes de Paranavaí e Colégio Bento Munhoz da Rocha Neto (Unidade Polo).

Confira a programação completa do Abril Literário:

02, 03 e 04/04 - Atividades literárias, leitura de histórias, desenho e pintura

Local: Ponto de Cultura (na Praça dos Pioneiros)

Período: das 08h às 16h

Público-alvo: Crianças do Projeto Futuro Integral Sesc

07/04 - Desenho, pintura no kraft, corrida do saco, passes com bexiga, bambolê, dança das cadeiras e show musical

Local: Praça dos Pioneiros

Horário: 16h30 - atividades / 18h30 - show musical Duo Thiago Guglielmi e Núbia Rafaela

Público-alvo: População em geral

09/04 - Lançamento do Livro: “Nasci em 62 Sonetos”, do escritor Giuseppe Caonetto

Local: Unespar (espaço Biblioteca)

Horário: 19h30

Público-alvo: Acadêmicos do curso de Letras

16/04 - Concerto Didático da Orquestra Municipal de Paranavaí

Local: Colégio Estadual Bento Munhoz da Rocha Neto (Unidade Polo)

Horário: 20h30

Público-alvo: Estudantes, pais/responsáveis e professores

18/04 - Leitura da Obra “A Menina Trevosa” e bate papo com a escritora Marcela Rodrigues

Bate papo sobre “O Processo da Escrita” com a escritora Cidalina Moderno das Neves, pela ALAP - Academia de Letras e Artes de Paranavaí

Local: Biblioteca Cidadã

Horário: às 9h e às 14h

Público-alvo: Crianças do CECAP

19/04 - Oficina “Importância da Comunicação”, com jornalista Adão Ribeiro, pela ALAP - Academia de Letras e Artes de Paranavaí

Local: Biblioteca Cidadã

Horário: 9h

Público-alvo: Crianças do CECAP

22/04 - Projeto Clubinho de Leitura em parceria com a Fatecie

Leitura, interpretação e dinamização do livro “A lenda da Mandioca”, de Alexandre Azevedo, e brincadeiras indígenas (peteca, cabo de guerra, corrida do saco, pintura com elementos naturais)

Local: Parque Ouro Branco

Horário: 14h

Público-alvo: crianças da rede de ensino municipal

24/04 - Clube ALAP de Leitura

Leitura e bate papo de obras da escritora Dinair Leite

Local: Ponto de Cultura (na Praça dos Pioneiros)

Horário: 19h

