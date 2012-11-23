Recreação de Natal oferece atividades para crianças em frente à Prefeitura de Paranavaí

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), em parceria com o Sesc e a Aciap, realizará na próxima quarta-feira (10), das 18h às 22h, uma Recreação de Natal, evento infantil que vai oferecer um momento de lazer para as crianças e suas famílias.

A programação será realizada em frente à Prefeitura de Paranavaí, na Rua Getúlio Vargas, e contará com brinquedos infláveis, cama elástica, pingue-pongue, pipoca, algodão-doce e um espaço monitorado e seguro.

“É uma forma de fechar o ano com as crianças e suas famílias, oferecendo um momento de convivência e clima de Natal. Pensamos em uma programação leve e segura para todas participarem”, afirmou a secretária Jane Nunes.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí