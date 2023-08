Sábado tem Arte na Praça com exposição, apresentações e atividades culturais

No próximo sábado, dia 26, a Prefeitura de Paranavaí, por meio da Fundação Cultural, promove o Arte na Praça, com uma programação especial envolvendo desde a exposição de coleções até apresentações e atividades culturais. O evento terá início às 16h, na Praça dos Pioneiros e a programação é aberta à participação de toda a comunidade.

“Agosto é um mês de homenagem às artes, com datas que celebram as atividades artísticas e os profissionais da área. Dia 12 de agosto, por exemplo, se comemora o Dia Nacional das Artes, e 24 de agosto é o Dia do Artista. Por isso planejamos essa programação especial, para celebrar essas datas importantes para o movimento cultural”, explica o presidente da Fundação Cultural, Rafael Torrente.

O Arte na Praça contará com atividades recreativas, encontro de colecionadores, artesanato, exposição de carros antigos, action figures e objetos em impressão 3D da FG Informática, além de apresentações culturais com o Grupo Kotobuki Taiko, Studio Corpo e Ritmo, Banda Conceito D do IFPR, Coral Juvenil IFPR, Grupo Kássia Reis, Dorival Torrente, Realidade Street e encerramento com apresentação de DJs. Quem for ao local também poderá participar de uma Caminhada Fotográfica, que terá início às 17h.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí