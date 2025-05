Semana do Meio Ambiente terá programação especial em Paranavaí

Em comemoração à Semana do Meio Ambiente, a Prefeitura de Paranavaí preparou uma série de atividades voltadas à educação ambiental e à participação da comunidade. Entre os dias 2 e 4 de junho, a programação será destinada aos professores da rede municipal. Já nos dias 5 e 7, haverá atividades abertas ao público, incluindo palestra e caminhada ecológica.

Para participar da caminhada no dia 7, é necessário preencher a ficha de inscrição disponível no link: https://forms.gle/W1MY2dPEkTgYfhsv7

A orientação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel) é que cada participante leve garrafinha de água e protetor solar.

As atividades são promovidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com apoio da Semel, e desenvolvidas em parceria com as instituições de ensino superior Unifatecie, Unespar, Unipar e IFPR – Campus Paranavaí.

“Será uma oportunidade de aprender mais sobre sustentabilidade, trocar experiências e fortalecer nosso compromisso com o cuidado com a natureza”, destacou Alessandro Cordeiro, secretário municipal de Meio Ambiente.

Confira a programação completa:

Segunda-feira – 02/06, das 9h às 12h

Minicurso de Compostagem: Educação Ambiental que Transforma

Local: Unifatecie – Paranavaí

Público-alvo: Professores da rede municipal

A programação começa com a abertura oficial com representantes do CISPAR e da Unifatecie. Em seguida, haverá palestra sobre gestão de resíduos e compostagem nas escolas, além de oficina prática para montagem de uma composteira simples.

Terça-feira – 03/06, a partir das 13h30

Formação no IFPR – Sustentabilidade e Inclusão

Local: Campus IFPR – Paranavaí

Público-alvo: Professores da rede municipal

Durante a tarde, os participantes conhecerão projetos do campus premiados com o selo ODS e participarão de uma formação sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Também haverá visita guiada aos laboratórios, espaços de ensino, horta e ao Centro de Apoio à Inclusão (CNAPNE).

Quarta-feira – 04/06, a partir das 13h30

Atividades na UNESPAR – Meio Ambiente em Foco

Local: UNESPAR – Paranavaí

Público-alvo: Estudantes e comunidade acadêmica

A programação contará com apresentações de projetos de extensão dos cursos de Geografia e Ciências Biológicas, abordando temas como reciclagem, plantas medicinais, sustentabilidade e uso da tecnologia no ensino. Ao final, os participantes visitarão os setores e laboratórios da instituição.

Quinta-feira – 05/06, às 19h30

Palestra: O Direito ao Meio Ambiente como Direito Fundamental

Local: Auditório da Unipar

A palestra será aberta ao público e tratará da preservação ambiental como um direito essencial à qualidade de vida e à sobrevivência das futuras gerações.

Sábado – 07/06, às 05h30

Caminhada ecológica realizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Ponto de saída: Escola Municipal Noêmia Ribeiro do Amaral

Destino: Piracema

Trajeto: 18 quilômetros

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí